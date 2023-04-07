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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Gittikçe gençleşiyor

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Gittikçe gençleşiyor

2016 yılın Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına almıştı. Anne olmasının ardından kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başlayan güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Son olarak çıktığı Sicilya tatilin dev kaktüslerin arasında poz veren Sinem Kobal'ı görenler, "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumunu yaptı. İşte Sinem Kobal'ın beğeni yağan pozları...

Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:34
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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Gittikçe gençleşiyor

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden iki kızı olan Sinem Kobal bir süredir kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Gittikçe gençleşiyor

Ara ara sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan güzel oyuncunun son pozlarına beğeni yağdı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Gittikçe gençleşiyor

Sicilya tatilinde dev kaktüsler arasında poz veren oyuncu Sinem Kobal yine hayranlarından tam not aldı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Gittikçe gençleşiyor

35 yaşındaki Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarını fotoğrafın altına yağdırdı. İşte o pozları...

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Gittikçe gençleşiyor