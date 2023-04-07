Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Gittikçe gençleşiyor

2016 yılın Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına almıştı. Anne olmasının ardından kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başlayan güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Son olarak çıktığı Sicilya tatilin dev kaktüslerin arasında poz veren Sinem Kobal'ı görenler, "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumunu yaptı. İşte Sinem Kobal'ın beğeni yağan pozları...