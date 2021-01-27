Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yıllar içindeki değişimi 'yok artık' dedirtti!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit oyunculuğu ve yakışıklılığıyla milyonların beğenisini topluyor. Hâl böyle olunca milyonlar Burak Özçivit'in hayatına dair her detayı merak ediyor. Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in yıllar önceki halini görenlerse geçirdiği değişime inanamıyor. İşte Burak Özçivit'in herkesi şaşırtan yıllar öncesine ait fotoğrafı...