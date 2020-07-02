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Defne Samyeli’den ev sahibine 50 bin liralık dava
Bir dönem kirasını ödemediği haberleriyle adından söz ettiren Defne Samyeli ev sahibi Yusuf Araz'a karşı harekete geçti. Defne Samyeli, "1,5 yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor" diyen ev sahibi hakkında gerçek dışı açıklama yaparak kamuoyunda adını karaladığı iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açtı.
Giriş Tarihi: 02.07.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 18:37
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