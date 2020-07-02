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Defne Samyeli’den ev sahibine 50 bin liralık dava

Bir dönem kirasını ödemediği haberleriyle adından söz ettiren Defne Samyeli ev sahibi Yusuf Araz'a karşı harekete geçti. Defne Samyeli, "1,5 yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor" diyen ev sahibi hakkında gerçek dışı açıklama yaparak kamuoyunda adını karaladığı iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 18:37
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Defne Samyeli’den ev sahibine 50 bin liralık dava

Aylık 12 bin 500 liralık kira bedeli üzerinden yaklaşık 1.5 yıllık kirayı ödemediği iddia edilen Defne Samyeli sessizliğini bozdu.
Sabah'ın haberine göre; Samyeli, kendisini rezil edeceği ve şantajda bulunduğu iddiasıyla ev sahibi Yusuf Araz'a İstanbul

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Defne Samyeli’den ev sahibine 50 bin liralık dava

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Defne Samyeli’den ev sahibine 50 bin liralık dava

"ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN YAPILMIŞTIR"

Dava dilekçesinde "Davalının basına yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin müvekkilimi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır. Davalının "1.5 yıldır kiramı alamıyorum" iddiası ile müvekkilimin toplum nezdinde ödemelerini yapmadığı, ödeme gücü olmadığı yönünde bir algı yaratılmıştır" denildi.

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Defne Samyeli’den ev sahibine 50 bin liralık dava
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Defne Samyeli’den ev sahibine 50 bin liralık dava