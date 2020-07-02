Defne Samyeli’den ev sahibine 50 bin liralık dava

"ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN YAPILMIŞTIR"

Dava dilekçesinde "Davalının basına yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin müvekkilimi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır. Davalının "1.5 yıldır kiramı alamıyorum" iddiası ile müvekkilimin toplum nezdinde ödemelerini yapmadığı, ödeme gücü olmadığı yönünde bir algı yaratılmıştır" denildi.