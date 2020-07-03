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Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz’un fotoğrafı dehşete düşürdü!

Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği haberiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Darp raporu alan Bulutsuz ve Güven karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Ozan Güven "Beni kariyerimi bitirmekle tehdit etti, asıl ben şiddete uğradım" derken, Bulutsuz'un darbedilmiş haline ait fotoğrafı vahşeti gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 03.07.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 09:52
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Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz’un fotoğrafı dehşete düşürdü!

Oyuncu Ozan Güven'le, darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi Deniz Bulutsuz birbirlerinden şikâyetçi oldu. Güven "Beni kariyerimi bitirmekle tehdit etti, asıl ben şiddete uğradım" derken Bulutsuz'un darp edilmiş haline ait fotoğrafı vahşiliği gözler önüne serdi. Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde, Ozan Güven'in 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından yargılanmasını istedi.

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Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz’un fotoğrafı dehşete düşürdü!

Dilekçeye göre, Bulutsuz ve Güven 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Bulutsuz'un eski erkek arkadaşından konu açılınca, iddiaya göre Güven, herkesin önünde hakaret etti. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz konuyu kapattı. İkiliyi Güven'in şoförü eve bıraktı.

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Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz’un fotoğrafı dehşete düşürdü!

Bulutsuz şikâyet dilekçesinde şöyle konuştu: "Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu.

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Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz’un fotoğrafı dehşete düşürdü!

Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Birçok bölgeden yaralandım.


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Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz’un fotoğrafı dehşete düşürdü!

Elimde su şişesi ile beklerken 'Bana biraz su ver' dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, 'Al sana su' dedi. Evden çıkmama izin vermeyerek 'Hiçbir yere gidemezsin. Sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim' dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu. Beni evde alıkoyduğu için büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden çıktım. Şoförü arkadaşımın evine bıraktı."