Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz’un fotoğrafı dehşete düşürdü!

Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği haberiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Darp raporu alan Bulutsuz ve Güven karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Ozan Güven "Beni kariyerimi bitirmekle tehdit etti, asıl ben şiddete uğradım" derken, Bulutsuz'un darbedilmiş haline ait fotoğrafı vahşeti gözler önüne serdi.