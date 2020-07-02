Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Behice karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu dizinin en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Karantina sürecinde sosyal medyadan paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Esra Dermancıoğlu, bu kez kızı Refia Dermancıoğlu ile gündeme oturdu. Bugüne kadar canlandırdığı her karakterle adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia ile benzerliği görenleri şaşırttı.