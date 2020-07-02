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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Behice karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu dizinin en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Karantina sürecinde sosyal medyadan paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Esra Dermancıoğlu, bu kez kızı Refia Dermancıoğlu ile gündeme oturdu. Bugüne kadar canlandırdığı her karakterle adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia ile benzerliği görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 18:17
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Behice karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu kızı Refia Dermancıoğlu ile gündeme oturdu. Esra Dermancıoğlu'nun kameralardan uzak büyüttüğü kızı Refia ile benzerliği görenleri şaşırttı. İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızın çok konuşulan fotoğrafları ve ünlü isimlerin çocukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

KEREM ALIŞIK'IN OĞLU SADRİ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

KEREM ALIŞIK'IN OĞLU SADRİ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

SİBEL TURNAGÖL'ÜN OĞLU SADRİ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

SİBEL TURNAGÖL'ÜN OĞLU SADRİ