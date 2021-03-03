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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Defne Samyeli’den bir hamle daha! İcra davasının ardından… Defne Samyeli’den bir hamle daha! İcra davasının ardından…
Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, 2019 yılından beri kira alamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş ve Samyeli hakkında haciz işlemi başlatılmıştı. Tahliye davasını da kaybeden Samyeli 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yaparak tahliyesini erteletmişti. Ev sahibine karşı dava açan ünlü isimden yeni bir hamle daha geldi
Giriş Tarihi: 03.03.2021 09:32
Yusuf Araz'a 2 yıllık kira borcunu ödemediği iddiasıyla Defne Samyeli'ye dava açmış ve oturduğu evden tahliyesine karar verilmişti. Borcunu ödeyerek tahliyesini erteleten Samyeli, mahkemeye ev sahibinden korunma talebiyle başvurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre; iş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki evinde oturan kiracısı Defne Samyeli'nin 2019 Mart ayından itibaren kirasını ödemediği iddiasıyla haciz işlemleri başlatmıştı.
TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI
Araz, Samyeli'ye evden tahliye edilmesi için açtığı davayı da kazanmıştı. Samyeli ise kira borçlarını ödeyerek, evden tahliyesini 3 aylık süre ile erteletmişti. Öte yandan oyuncu, savcılığın takipsizlik kararına rağmen Türkiye önünde kendisini şantajcı gibi gösterdiği iddiasıyla ev sahibine açtığı tazminat davasını geçen ay kazandı.
KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU
Samyeli, son olarak da mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu. Samyeli'nin avukatının dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti: "Yusuf Araz ile avukatı, Defne Samyeli'yi küçük düşürücü, saygınlığını ve itibarını zedeleyici demeçler vermiştir. Samyeli, bir kadın olarak sistematik bir şekilde baskıya maruz kalmıştır." Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle Samyeli'nin bu talebini reddetti.
NE OLMUŞTU?
Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski sunucunun kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve avukatı ile icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. Araz'ın davayı kazanmasının ardından Defne Samyeli, üç aylık kira tutarı olan 45 bin TL'nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yapmış ve evden tahliyesini erteletmişti.