Defne Samyeli’den bir hamle daha! İcra davasının ardından…

KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Samyeli, son olarak da mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu. Samyeli'nin avukatının dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti: "Yusuf Araz ile avukatı, Defne Samyeli'yi küçük düşürücü, saygınlığını ve itibarını zedeleyici demeçler vermiştir. Samyeli, bir kadın olarak sistematik bir şekilde baskıya maruz kalmıştır." Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle Samyeli'nin bu talebini reddetti.