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Akıncı’nın yıldızı Müge Boz’dan ikinci çocuk açıklaması

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı ile ekranlarda olan Müge Boz, ailesiyle Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Boz, hakkında çıkan "ikinci çocuğa hamile" iddialarına cevap verdi.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 08:51
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Akıncı’nın yıldızı Müge Boz’dan ikinci çocuk açıklaması

'Akıncı' dizisinde canlandırdığı Beste karakteriyle ekrana gelen Müge Boz, ailesiyle Belgrad'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Boz, "Bugün set yok, ailece yürüyüşe çıktık. Set güzel gidiyor, dizide hareket ve aksiyon var ama benim oynadığım karakter o tipte biri değil. O yüzden benim aksiyon sahnelerim yok" dedi.

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Akıncı’nın yıldızı Müge Boz’dan ikinci çocuk açıklaması

Hangi tür işlerde rol almayı sevdiği sorusuna ünlü oyuncu, "Aslında bir de romantik komedi işi olursa fena olmaz. Romantik komedi işlerini de seviyorum" cevabını verdi.

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Akıncı’nın yıldızı Müge Boz’dan ikinci çocuk açıklaması

Müge Boz, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "ikinci çocuğa hamile olduğu" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Akıncı’nın yıldızı Müge Boz’dan ikinci çocuk açıklaması

36 yaşındaki oyuncu, "Evet öyle bir şey yazılmış ama ikinciye hamile değilim. İkinci çocuğu düşünüyoruz ama şu an bebek beklemiyoruz" dedi.

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Akıncı’nın yıldızı Müge Boz’dan ikinci çocuk açıklaması

"CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEK İSTEMİYORUZ"

2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da nikah masasına oturan Müge Boz, aynı sene kasım ayında kızı Vina'yı kucağına almıştı.

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