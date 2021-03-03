Akıncı’nın yıldızı Müge Boz’dan ikinci çocuk açıklaması

'Akıncı' dizisinde canlandırdığı Beste karakteriyle ekrana gelen Müge Boz, ailesiyle Belgrad'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Boz, "Bugün set yok, ailece yürüyüşe çıktık. Set güzel gidiyor, dizide hareket ve aksiyon var ama benim oynadığım karakter o tipte biri değil. O yüzden benim aksiyon sahnelerim yok" dedi.

