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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’nın yıldızı Müge Boz’dan ikinci çocuk açıklaması Akıncı’nın yıldızı Müge Boz’dan ikinci çocuk açıklaması
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı ile ekranlarda olan Müge Boz, ailesiyle Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Boz, hakkında çıkan "ikinci çocuğa hamile" iddialarına cevap verdi.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 08:51
'Akıncı' dizisinde canlandırdığı Beste karakteriyle ekrana gelen Müge Boz, ailesiyle Belgrad'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Boz, "Bugün set yok, ailece yürüyüşe çıktık. Set güzel gidiyor, dizide hareket ve aksiyon var ama benim oynadığım karakter o tipte biri değil. O yüzden benim aksiyon sahnelerim yok" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hangi tür işlerde rol almayı sevdiği sorusuna ünlü oyuncu, "Aslında bir de romantik komedi işi olursa fena olmaz. Romantik komedi işlerini de seviyorum" cevabını verdi.
Müge Boz, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "ikinci çocuğa hamile olduğu" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
36 yaşındaki oyuncu, "Evet öyle bir şey yazılmış ama ikinciye hamile değilim. İkinci çocuğu düşünüyoruz ama şu an bebek beklemiyoruz" dedi.
"CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEK İSTEMİYORUZ"
2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da nikah masasına oturan Müge Boz, aynı sene kasım ayında kızı Vina'yı kucağına almıştı.