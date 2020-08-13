Defne Samyeli ve Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Bomba iddia...

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkta ihanete uğrayan Defne Samyeli'nin Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Marmaris-Söğüt'te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin samimiyeti 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumlarına neden olmuştu. Kardeşi Sühan Samyeli ile gittiği restoranın çıkışında görüntülenen Defne Samyeli aşk haberleriyle ilgili sorulara da cevap verdi.