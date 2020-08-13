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Defne Samyeli ve Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Bomba iddia...

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkta ihanete uğrayan Defne Samyeli'nin Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Marmaris-Söğüt'te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin samimiyeti 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumlarına neden olmuştu. Kardeşi Sühan Samyeli ile gittiği restoranın çıkışında görüntülenen Defne Samyeli aşk haberleriyle ilgili sorulara da cevap verdi.

Giriş Tarihi: 13.08.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 12:56
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Defne Samyeli ve Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Bomba iddia...

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğrayan Defne Samyeli yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Marmaris-Söğüt'te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin samimiyeti 'Yeni bir aşk doğuyor' iddialarını gündeme getirdi.

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Defne Samyeli ve Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Bomba iddia...

Çıkan haberlerin ardından Defne Samyeli kardeşi Sühan Samyeli ile yemekteydi. Restoranda karşılaştıkları arkadaşları Necip Memili ile eşi Didem Dayıcıoğlu'nun eşliğinde kapıdan çıkan Defne Samyeli muhabirlerin sorularını yanıtladı...

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Defne Samyeli ve Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Bomba iddia...

Önceki akşam Yeniköy'deki Fonduralı'da abisi Sühan Samyeli'yle yemek yiyen Defne Samyeli'ne mekan çıkışı iddianın doğru olup olmadığı soruldu.

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Defne Samyeli ve Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Bomba iddia...

SORULARDAN KAÇTI

Serdar Bilgili'yle ilgili soruları yanıtsız bırakan Defne Samyeli sadece gülümsedi ve hızlı adımlarla kardeşinin aracına bindi.

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Defne Samyeli ve Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Bomba iddia...

Ne tesadüf ki, 1 saat sonra Serdar Bilgili aynı restoranın önünden geçti. Akşam yürüyüşüne çıktığını söyleyen Bilgili, Defne Samyeli ile ilgili soru karşısında sessiz kaldı ve adımlarını hızlandırdı.