Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! ‘Bu nasıl bakış…’

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında muhteşem bir düğünle dünyaevine girmiş, geçtiğimiz yıl da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almışlardı. İlişkileriyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme oturdu. Karan'ın bakışlarını babası Burak Özçivit'e benzeten Fahriye Evcen'in son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.