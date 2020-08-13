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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! ‘Bu nasıl bakış…’

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında muhteşem bir düğünle dünyaevine girmiş, geçtiğimiz yıl da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almışlardı. İlişkileriyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme oturdu. Karan'ın bakışlarını babası Burak Özçivit'e benzeten Fahriye Evcen'in son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 13.08.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 14:01
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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! ‘Bu nasıl bakış…’

Mutluluklarıyla sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 13 Nisan 2019 tarihinde oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ebeveynliğe ilk adımlarını attı.

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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! ‘Bu nasıl bakış…’

Oğlu Karan'ın büyüme sürecinde yanında olmak isteyen Fahriye Evcen setlerden uzak kalmayı tercih etti. Uzun süre Karan'ın yüzünü basından saklayan ikili Karan'ın 1 yaşına basmasından sonra sosyal medyada paylaşımlarını arttırdı. Özellikle Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile yaptığı paylaşım milyonlarca beğeni aldı.

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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! ‘Bu nasıl bakış…’

Karan ile gönderisini "Babası gibi keskin bakışlım" notuyla yapan güzel sanatçı uzun süre magazin gündeminden düşmedi.

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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! ‘Bu nasıl bakış…’

Burak Özçivit'in bakışlarını beğenen başarılı sanatçı Fahriye Evcen bu sefer de eşiyle yeni bir paylaşım yaptı.

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Fahriye Evcen’in Burak Özçivit paylaşımı sosyal medyayı salladı! ‘Bu nasıl bakış…’

Evcen Instagram hesabının hikaye bölümünden eşi Burak Özçivit ile çekildiği fotoğrafa "Bak bakıyım bana dedim de bu nasıl bakış" yazısını ekledi.