13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MasterChef'te yarışmacının zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

MasterChef'te yarışmacının zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

Masterchef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna girmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, dün akşam yayınlanan yeni bölümde en iyi lazanyayı yapmaya çalıştı. Yarışmacıların büyük heyecan yaşadığı bölümde şeflerin istediği lazanyayı yapmak isteyen Büşra Uyur, hamuru pişirmek için fırını açmayı unutunca dakikalarca gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 13.08.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 12:02
  • 1
  • 6
MasterChef'te yarışmacının zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

'MasterChef 2020'nin ilk final turunun tamamlanmasının ardından ikinci tur elemeleri başladı. Bu turda kalan 12 yarışmacı ilk 8 arasına girebilmek için mücadele ederken dün akşam yayınlanan yeni bölümünde şefler, yarışmacılardan lazanya yapmasını istedi.


GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
MasterChef'te yarışmacının zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

'MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmek için büyük mücadele örneği sergileyen yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde ellerinden geleni yapmaya çalıştı.

  • 3
  • 6
MasterChef'te yarışmacının zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

DANILO ŞEF UYARINCA HATASINI ANLADI

Büşra yaptığı hata sebebiyle ikinci tura kalan 6 yarışmacı arasına giremedi.Danilo Şef, Büşra'nın fırını açmadığını anlayınca," Büşra hamur pişti mi?" diye uyardı.

  • 4
  • 6
MasterChef'te yarışmacının zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

Büşra, hamuru fırına atıp açmayı unutunca büyük bir şok yaşadı. Fırını açmayı unutan Büşra, uzun süre gözyaşı döktü.

  • 5
  • 6
MasterChef'te yarışmacının zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

Büşra yaptığı hata sebebiyle ikinci tura kalan 6 yarışmacı arasına giremedi.