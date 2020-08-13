MasterChef'te yarışmacının zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

Masterchef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna girmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, dün akşam yayınlanan yeni bölümde en iyi lazanyayı yapmaya çalıştı. Yarışmacıların büyük heyecan yaşadığı bölümde şeflerin istediği lazanyayı yapmak isteyen Büşra Uyur, hamuru pişirmek için fırını açmayı unutunca dakikalarca gözyaşı döktü.