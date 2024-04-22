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Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi bu akşam ATV'de! Konusu ve oyuncuları...

'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı film, bu akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 2021 yapımı olan film, bir kabadayının yaşamına odaklanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Dayı filmi konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte, filme dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.04.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 15:42
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Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi bu akşam ATV’de! Konusu ve oyuncuları...

Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün senaristliğini üstlendiği, bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filminin konusu merak edildi. Film, henüz çocukken adalet duygusunu kazanmış bir adamın yaşam öyküsünü ele alıyor.

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Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi bu akşam ATV’de! Konusu ve oyuncuları...

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU

Dayı: Bir Adamın Hikayesi, sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor.

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Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi bu akşam ATV’de! Konusu ve oyuncuları...

Henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adam, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilir.

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Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi bu akşam ATV’de! Konusu ve oyuncuları...

Adam, kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanında çalışmaya başlar.

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Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi bu akşam ATV’de! Konusu ve oyuncuları...

Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar ailemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.