Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi bu akşam ATV'de! Konusu ve oyuncuları...

'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı film, bu akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 2021 yapımı olan film, bir kabadayının yaşamına odaklanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Dayı filmi konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte, filme dair merak edilenler...