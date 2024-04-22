Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! 2 yılda 60 kilo verdi! Meğer böyle zayıflamış...

'Doktorlar', 'O Hayat Benim', 'Geniş Aile' gibi dizilerle tanınan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, son dönemde verdiği kilolarla gündem oluyor. Tam tamına 60 kilo veren Bozoğlu, yeni imajıyla da hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, yıllar içinde öyle bir değişti ki, gören tanıyamadı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...