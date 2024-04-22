23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! 2 yılda 60 kilo verdi! Meğer böyle zayıflamış...

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! 2 yılda 60 kilo verdi! Meğer böyle zayıflamış...

'Doktorlar', 'O Hayat Benim', 'Geniş Aile' gibi dizilerle tanınan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, son dönemde verdiği kilolarla gündem oluyor. Tam tamına 60 kilo veren Bozoğlu, yeni imajıyla da hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, yıllar içinde öyle bir değişti ki, gören tanıyamadı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 08:41
  • 1
  • 202
2 yılda 60 kilo verdi! Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Meğer böyle zayıflamış...

Ünlülerin zayıflama sırları merak konusu oluyor. Özellikle verdiği kilolarla sık sık gündem olan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, son haliyle dikkat çekiyor.

  • 2
  • 202
2 yılda 60 kilo verdi! Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Meğer böyle zayıflamış...

Bozoğlu, daha önce "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu, estetik itirafında da bulunmuştu.

  • 3
  • 202
2 yılda 60 kilo verdi! Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Meğer böyle zayıflamış...

Yeşim Ceren Bozoğlu, "O Hayat Benim" dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Dizi için kilo alan ve "Nuran" karakterini canlandıran Bozoğlu, bu rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak, dizi sona erdikten sonra kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı geçirmişti.

  • 4
  • 202
2 yılda 60 kilo verdi! Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Meğer böyle zayıflamış...

Uyguladığı diyet yöntemi ve geçirdiği ameliyat sonrası fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

  • 5
  • 202
2 yılda 60 kilo verdi! Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Meğer böyle zayıflamış...

İşte Yeşim Ceren Bozoğlu başta olmak üzere ünlülerin zayıflama yöntemleri...