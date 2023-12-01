Darülaceze'ye yatan Zerrin Özer'den kötü haber! Tam teşekkülü hastaneye sevk edildi

Borderline kişilik bozukluğuyla mücadele eden ve yürüme güçlüğü çeken Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Burada bakım ve tedavisi yapılan şarkıcı, önceki gün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Özer'den gelen haberler pek iyi değil.