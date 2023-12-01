01 Aralık 2023, Cuma
Darülaceze'ye yatan Zerrin Özer'den kötü haber! Tam teşekkülü hastaneye sevk edildi
Borderline kişilik bozukluğuyla mücadele eden ve yürüme güçlüğü çeken Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Burada bakım ve tedavisi yapılan şarkıcı, önceki gün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Özer'den gelen haberler pek iyi değil.
Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:07
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