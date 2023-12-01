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Darülaceze'ye yatan Zerrin Özer'den kötü haber! Tam teşekkülü hastaneye sevk edildi

Borderline kişilik bozukluğuyla mücadele eden ve yürüme güçlüğü çeken Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Burada bakım ve tedavisi yapılan şarkıcı, önceki gün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Özer'den gelen haberler pek iyi değil.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:07
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Darülaceze’ye yatan Zerrin Özer’den yeni haber! Tam teşekkülü hastaneye sevk edildi

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, birkaç gün önce Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlamıştı. önceki gün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen şarkıcıdan yeni haber geldi. İşte detaylar…

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Darülaceze’ye yatan Zerrin Özer’den yeni haber! Tam teşekkülü hastaneye sevk edildi

Geçtiğimiz aylarda kişilik bozukluğuyla mücadele ettiğini açıklayan Zerrin Özer şu açıklamayı yayınlamıştı:

"Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz! Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!"

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Darülaceze’ye yatan Zerrin Özer’den yeni haber! Tam teşekkülü hastaneye sevk edildi

Sonrasında da Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde Darülaceze'ye başvurmuştu. Yaşadığı kronik hastalıklarla mücadele etmekte zorlanan sanatçı, başvurusunun ardından tedavi altına alınmıştı.

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Darülaceze’ye yatan Zerrin Özer’den yeni haber! Tam teşekkülü hastaneye sevk edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Zerrin Özer'i Darülaceze'de ziyaret etmişti.

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Darülaceze’ye yatan Zerrin Özer’den yeni haber! Tam teşekkülü hastaneye sevk edildi

Özer, dün ikindi saatlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.