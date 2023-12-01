Meryem Uzerli’nin son hali sevenlerini isyan ettirdi: Ne olur dur artık!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle gönülleri fetheden Meryem Uzerli, sonrasında geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettirdi. Yüzüne bir dizi işlem yaptıran oyuncu, tanınmaz hale geldi. Son olarak Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan Uzerli'nin sevenleri, "Ne olur dur artık" diyerek isyan etti.