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Meryem Uzerli’nin son hali sevenlerini isyan ettirdi: Ne olur dur artık!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle gönülleri fetheden Meryem Uzerli, sonrasında geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettirdi. Yüzüne bir dizi işlem yaptıran oyuncu, tanınmaz hale geldi. Son olarak Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan Uzerli'nin sevenleri, "Ne olur dur artık" diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 12:29
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Meryem Uzerli’nin son hali sevenlerini isyan ettirdi: Ne olur dur artık!

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli, dönemin en popüler oyuncularından olmuştu.

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Meryem Uzerli’nin son hali sevenlerini isyan ettirdi: Ne olur dur artık!

Doğal ve sempatik halleriyle gönülleri fetheden Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalandığını söyleyerek apar topar Türkiye'den ayrılmıştı.

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Meryem Uzerli’nin son hali sevenlerini isyan ettirdi: Ne olur dur artık!

Uzun süredir kızlarıyla birlikte Berlin'de yaşayan Uzerli, son zamanlarda yaşadığı değişimle gündem oluyor.

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Meryem Uzerli’nin son hali sevenlerini isyan ettirdi: Ne olur dur artık!

Estetiğin dozunu kaçıran oyuncu, son olarak Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde boy gösterdi.

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Meryem Uzerli’nin son hali sevenlerini isyan ettirdi: Ne olur dur artık!

Yüzünde yine bir değişim olduğu görülen oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu.