Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sessizliğini bozdu! Hayranları üzgün

Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bodrum tatili görüntüleri sonrası birliktelikleri resmen ortaya çıkan ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti. İlişkisiyle ilgili bugüne kadar hiç konuşmayan Saraçoğlu, doğum günü öncesi Mert Ramazan Demir aşkına dair son durumu açıkladı ve noktayı koydu.