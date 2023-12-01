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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sessizliğini bozdu! Hayranları üzgün

Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bodrum tatili görüntüleri sonrası birliktelikleri resmen ortaya çıkan ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti. İlişkisiyle ilgili bugüne kadar hiç konuşmayan Saraçoğlu, doğum günü öncesi Mert Ramazan Demir aşkına dair son durumu açıkladı ve noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 08:53
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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sessizliğini bozdu! Hayranları üzgün

Afra Saraçoğlu yeni yaşını arkadaşları ile kutladı. Parti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saraçoğlu çok özel açıklamalarda bulundu.

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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sessizliğini bozdu! Hayranları üzgün

Akif Yaman'ın haberine göre; Mert Ramazan Demir ile ilgili sorulara ilk kez yanıt veren güzel oyuncu şu sözleri söyledi:

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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sessizliğini bozdu! Hayranları üzgün

"ÖZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ YOK"

"Bu konu gerçekten çok fazla gündem olmaya başladı. Ben artık bu konuyla ilgilenmek istemiyorum. Biz sadece iş arkadaşıyız. Onunla özel bir birlikteliğimiz yok."

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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sessizliğini bozdu! Hayranları üzgün

SETTE GERGİNLİK

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir 'Arkadaşlar mı, aşıklar mı?' diye tartışılırken tekne görüntüleri sonrası iddialar kesilir gibi olmuştu ama sonra "Mert'in ailesi Afra'yı istemiyor" dedikodusu çıkmıştı.

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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sessizliğini bozdu! Hayranları üzgün

Tam bu iddia tartışılırken ünlü oyuncuların ayrıldıkları iddia edildi. Hatta ayrılık gerekçesi olarak da Mert'in Afra'yı aldattığı gösterilmişti.