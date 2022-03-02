02 Mart 2022, Çarşamba
Gülşah Saraçoğlu ile adı anılmıştı! Deha Bilimlier ile eşi Aslı Bilimlier arasında yeni gelişme
Modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası olay yaratmıştı. Çıkan haberler sonrası şarkıcının eşi Aslı Bilimlier ile arası açılmış, ikili evlerini ayırmıştı. 3 çocuğu bulunan çift krizi atlattı. Aslı Bilimlier ile tatile çıkan ünlü isim, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Giriş Tarihi: 02.03.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 10:53
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