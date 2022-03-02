Gülşah Saraçoğlu ile adı anılmıştı! Deha Bilimlier ile eşi Aslı Bilimlier arasında yeni gelişme

Öte yandan; Gülşah Saraçoğlu, Ulus'ta objektiflere takıldı. Lerzan Mutlu'nun sahnesini dinlemeye geldiğini söyleyen Saraçoğlu, "Çok güzel bir sahneydi, kendisinin de doğum günüydü iyi ki doğdu" dedi. Muhabirlerin "Eski eşiniz ile barışacağınıza dair haberler çıktı. Bir barışma olacak mı?" sorusuna "Hayır, eski eşim ile küs olma gibi bir durumum yok çünkü o benim için çok kıymetli. Kendisi benim evladımın babasıdır" dedi.