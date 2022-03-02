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Gülşah Saraçoğlu ile adı anılmıştı! Deha Bilimlier ile eşi Aslı Bilimlier arasında yeni gelişme

Modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası olay yaratmıştı. Çıkan haberler sonrası şarkıcının eşi Aslı Bilimlier ile arası açılmış, ikili evlerini ayırmıştı. 3 çocuğu bulunan çift krizi atlattı. Aslı Bilimlier ile tatile çıkan ünlü isim, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Giriş Tarihi: 02.03.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 10:53
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Gülşah Saraçoğlu ile adı anılmıştı! Deha Bilimlier ile eşi Aslı Bilimlier arasında yeni gelişme

Deha Bilimlier, eşi Aslı Bilimlier'i modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddialarıyla gündeme gelmiş ve çift, çıkan haberler sonrası evleri ayırmıştı. Ünlü şarkıcı, eşi ve çocuklarının annesiyle barıştı.

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Gülşah Saraçoğlu ile adı anılmıştı! Deha Bilimlier ile eşi Aslı Bilimlier arasında yeni gelişme

Aslı Bilimlier'in doğum günü için Dubai tatiline çıkaran Deha Bilimlier, sosyal medyadan da romantik bir paylaşım yaptı.

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Gülşah Saraçoğlu ile adı anılmıştı! Deha Bilimlier ile eşi Aslı Bilimlier arasında yeni gelişme

39 yaşındaki ünlü isim, eşine; "Benim asil, karakterli, kıymetli sevgilim. İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine Hep beraber" sözleriyle seslendi.

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Gülşah Saraçoğlu ile adı anılmıştı! Deha Bilimlier ile eşi Aslı Bilimlier arasında yeni gelişme

Öte yandan; Gülşah Saraçoğlu, Ulus'ta objektiflere takıldı. Lerzan Mutlu'nun sahnesini dinlemeye geldiğini söyleyen Saraçoğlu, "Çok güzel bir sahneydi, kendisinin de doğum günüydü iyi ki doğdu" dedi. Muhabirlerin "Eski eşiniz ile barışacağınıza dair haberler çıktı. Bir barışma olacak mı?" sorusuna "Hayır, eski eşim ile küs olma gibi bir durumum yok çünkü o benim için çok kıymetli. Kendisi benim evladımın babasıdır" dedi.

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Gülşah Saraçoğlu ile adı anılmıştı! Deha Bilimlier ile eşi Aslı Bilimlier arasında yeni gelişme

Milliyet'in haberine göre; Deha Bilimler ile ilgili sorulara ise "Öpüyorum" diyerek geçiştirip aracına bindi.