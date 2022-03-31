31 Mart 2022, Perşembe
Darp davasında flaş gelişme! Seren Serengil’e hapis şoku
Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darbettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Serengil, müdahil Mamatova ile sözlü münakaşa yaşadıklarını ancak kendisine fiziksel şiddet veya darp eyleminde bulunmadığını savunurken mütalaada, "haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Giriş Tarihi: 31.03.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 14:54
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