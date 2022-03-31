Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten aşk bombası! Ünlü oyuncuyla ilişkisini ilan etti

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle ekranda olan İlayda Çevik'ten aşk bombası geldi. Son yılların en popüler oyuncularından olan Çevik, özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Çevik yeni aşk bombasıyla magazin gündemine oturdu. Ünlü oyuncuyla ilişkisini böyle ilan etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in oyuncu sevgilisi...