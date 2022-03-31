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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten aşk bombası! Ünlü oyuncuyla ilişkisini ilan etti

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten aşk bombası! Ünlü oyuncuyla ilişkisini ilan etti

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle ekranda olan İlayda Çevik'ten aşk bombası geldi. Son yılların en popüler oyuncularından olan Çevik, özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Çevik yeni aşk bombasıyla magazin gündemine oturdu. Ünlü oyuncuyla ilişkisini böyle ilan etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 31.03.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 14:38
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten aşk bombası! Ünlü oyuncuyla ilişkisini ilan etti

Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan İlayda Çevik ünlü oyuncuyla ilişkisini ilan etti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten aşk bombası! Ünlü oyuncuyla ilişkisini ilan etti

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilisi ve eşleri…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten aşk bombası! Ünlü oyuncuyla ilişkisini ilan etti

SALİH BADEMCİ VE EŞİ IMER ÖZGÜN

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten aşk bombası! Ünlü oyuncuyla ilişkisini ilan etti
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten aşk bombası! Ünlü oyuncuyla ilişkisini ilan etti