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İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın son haliyle şaşırttı
Bir dönemin efsane dizisi arasında yer alan İnce İnce Yasemince'de Sürahi Hanım karakteriyle milyonları güldüren Yasemin Yalçın görenleri şaşırttı. 90'lı yılların hafızalara kazınan karakterini canlandıran Yasemin Yalçın'ın son halini gören hayranları büyük şaşkınlık yaşıyor. İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın 'kaynana' rolüyle izleyenleri ekran başına kilitliyordu. Yasemin Yalçın'ın usta oyunculuğu ve skeçlerde gösterdiği başarılı performans izleyicilerin hafızalarına kazındı.
Giriş Tarihi: 25.05.2021 06:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 06:29
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