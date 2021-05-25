25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın son haliyle şaşırttı

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın son haliyle şaşırttı

Bir dönemin efsane dizisi arasında yer alan İnce İnce Yasemince'de Sürahi Hanım karakteriyle milyonları güldüren Yasemin Yalçın görenleri şaşırttı. 90'lı yılların hafızalara kazınan karakterini canlandıran Yasemin Yalçın'ın son halini gören hayranları büyük şaşkınlık yaşıyor. İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın 'kaynana' rolüyle izleyenleri ekran başına kilitliyordu. Yasemin Yalçın'ın usta oyunculuğu ve skeçlerde gösterdiği başarılı performans izleyicilerin hafızalarına kazındı.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 06:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 06:29
  • 1
  • 96
İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın son haliyle şaşırttı

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın'ın son hali herkesin dikkatini çekti. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü alan başarılı oyuncu televizyon ekranlarında uzun yılar boyunca yayınlanan Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 96
İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın son haliyle şaşırttı

Öztürk Serengil

  • 3
  • 96
İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın son haliyle şaşırttı

Sadri Alışık

  • 4
  • 96
İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın son haliyle şaşırttı

Yavuz Selekman

  • 5
  • 96
İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın son haliyle şaşırttı

Can Kolukısa