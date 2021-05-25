İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın son haliyle şaşırttı

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın'ın son hali herkesin dikkatini çekti. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü alan başarılı oyuncu televizyon ekranlarında uzun yılar boyunca yayınlanan Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır.