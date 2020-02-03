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‘Neler Oluyor Hayatta’ programında şok ayrılık! Seda Akgül’den açıklama geldi
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında şok bir ayrılık yaşandı. Hakan Ural ile birlikte bir süredir devam ettiği Neler Oluyor Hayatta programındaki görevi son erdiğini duyuran Seda Akgül, ayrılık kararıyla ilgili açıklama yaptı. Peki Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta programından neden ayrıldı? İşte Seda Akgül'ün sosyal medyadan yaptığı o açıklama...
Giriş Tarihi: 03.02.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 11:59
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