‘Neler Oluyor Hayatta’ programında şok ayrılık! Seda Akgül’den açıklama geldi

İşte Seda Akgül'ün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı o açıklama:

"Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya'nın patronu Uygar Ataş'ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır. Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır.