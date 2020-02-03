03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

‘Neler Oluyor Hayatta’ programında şok ayrılık! Seda Akgül’den açıklama geldi

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında şok bir ayrılık yaşandı. Hakan Ural ile birlikte bir süredir devam ettiği Neler Oluyor Hayatta programındaki görevi son erdiğini duyuran Seda Akgül, ayrılık kararıyla ilgili açıklama yaptı. Peki Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta programından neden ayrıldı? İşte Seda Akgül'ün sosyal medyadan yaptığı o açıklama...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 11:59
  • 1
  • 7
‘Neler Oluyor Hayatta’ programında şok ayrılık! Seda Akgül’den açıklama geldi

Sunucu Seda Akgül, bir süredir devam ettiği Neler Oluyor Hayatta adlı programındaki görevinin sona erdiğini söyledi. Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılık kararıyla ilgili sert ifadeler kullandı.

  • 2
  • 7
‘Neler Oluyor Hayatta’ programında şok ayrılık! Seda Akgül’den açıklama geldi

Seda Akgül'ün Neler Oluyor Hayatta programından ayrılması gündeme bomba gibi düştü. Yeni haftanın ilk gününde Kanal D'de Hakan Ural'la birlikte sundukları Neler Oluyor Hayatta programından ayrılan Seda Akgül açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.

  • 3
  • 7
‘Neler Oluyor Hayatta’ programında şok ayrılık! Seda Akgül’den açıklama geldi

Oyuncu Hakan Ural'la birlikte sunduğu sabah programını sürpriz bir kararla bırakan Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrılık kararı merak edilen sunucu bununla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

  • 4
  • 7
‘Neler Oluyor Hayatta’ programında şok ayrılık! Seda Akgül’den açıklama geldi

İşte Seda Akgül'ün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı o açıklama:

"Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya'nın patronu Uygar Ataş'ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır. Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır.

  • 5
  • 7
‘Neler Oluyor Hayatta’ programında şok ayrılık! Seda Akgül’den açıklama geldi

Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrübemdir. Her şeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir. Bundan sonra eğitim, konuşma tarzı , tavır ve saygı kavramlarını bilen… Kendi tecrübe, bilgi ve insanlık anlayışıma yakın meslektaşlarımla ve işverenlerle çalışmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum…"