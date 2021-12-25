25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme!

Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme!

Masterchef'in sevilen jürisi Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile hayatını birleştirmiş bir yıl sonra da oğlunu kucağına almıştı. Evliliklerinde fikir ayrılıklarına düştüklerini açıklayan çift boşanacaklarını duyurmuştu. Dava sürecinde anlaşmazlık yaşayan çift, ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen boşanmanın ardından Demirbilek'in imalı paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:53
  • 1
  • 14
Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme!

MasterChef'in sempatik jürisi Danilo Zanna, 2012 yılında İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek'le tanıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme!

Aynı yıl nikah masasına oturan çift, 2013 yılında da oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına aldı. Ancak ikilinin evliliği 9 yıl sürdü.

  • 3
  • 14
Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme!

İHANET İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

9 yıllık evliliklerinde fikir ayrılıklarına düştüklerini açıklayan çift boşanacaklarını sosyal medyadan duyurmuştu.

  • 4
  • 14
Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme!

Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan ve haklarında ihanet iddiaları da ortaya atılan çift geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı.

  • 5
  • 14
Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme!

Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek kısa bir süre önce "Ben geldim Instagram" diye paylaşımda bulunmuştu.