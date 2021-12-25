Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme!

Masterchef'in sevilen jürisi Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile hayatını birleştirmiş bir yıl sonra da oğlunu kucağına almıştı. Evliliklerinde fikir ayrılıklarına düştüklerini açıklayan çift boşanacaklarını duyurmuştu. Dava sürecinde anlaşmazlık yaşayan çift, ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen boşanmanın ardından Demirbilek'in imalı paylaşım geldi.