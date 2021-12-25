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Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den yürek yakan paylaşım! "Aşkımız sonsuza dek sürecek..."

İzmir'den İstanbul'a gelen Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kaza yapmış, Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ergül taburcu olur olmaz sevgilisinin mezarına gitmişti. Zor günler geçiren güzel şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek yaktı.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 10:41
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Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den yürek yakan paylaşım! Aşkımız sonsuza dek sürecek...

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül trafik kazası geçirmiş ve kazada sevgilisi hayatını kaybetmişti. Erdal Şeyda Lafçı'nın ölüm haberiyle yıkılan Ergül'ün ise sağlık durumu iyiye gidiyor.

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Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den yürek yakan paylaşım! Aşkımız sonsuza dek sürecek...

"ÇOK ÖZLEDİM..."

Sevgilisiyle çekilmiş pozlarını paylaşan Ergül, şunları söyledi; "Çok özledim… Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını ve ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifli dinlediğini görebilmeyi çok isterdim..."

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Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den yürek yakan paylaşım! Aşkımız sonsuza dek sürecek...

"YALNIZ OLMADIĞIMI HİSSETTİRDİN"

"Biz birbirimiz çok iyi geliyoruz' derdin. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın."

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Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den yürek yakan paylaşım! Aşkımız sonsuza dek sürecek...

"AŞKIMIZ SONSUZA DEK SÜRECEK"

"Aşkımız sonsuza dek sürecek. Ben senin için yaşayacağım, bulutlar ötesinde şarkılar söyleyeceğim. Verdiğin sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım. Seni her daim sınırsızca seveceğim."

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Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den yürek yakan paylaşım! Aşkımız sonsuza dek sürecek...

NE OLMUŞTU?

İstanbul-İzmir yolunun Susurluk ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada, Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen Cengiz Yücel yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.