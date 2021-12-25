Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den yürek yakan paylaşım! "Aşkımız sonsuza dek sürecek..."

"ÇOK ÖZLEDİM..."

Sevgilisiyle çekilmiş pozlarını paylaşan Ergül, şunları söyledi; "Çok özledim… Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını ve ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifli dinlediğini görebilmeyi çok isterdim..."