25 Aralık 2021, Cumartesi
Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den yürek yakan paylaşım! "Aşkımız sonsuza dek sürecek..."
İzmir'den İstanbul'a gelen Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kaza yapmış, Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ergül taburcu olur olmaz sevgilisinin mezarına gitmişti. Zor günler geçiren güzel şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek yaktı.
Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 10:41
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