26 Aralık 2023, Salı
Damla Ersubaşı’nın eski eşi Mustafa Can Keser’den zehir zemberek açıklama! “Derdi çocuk değil” dedi mesajları ifşaladı
Sihirli Annem dizisiyle çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan Damla Ersubaşı, çalkantılı hayatıyla gündeme oturdu. Olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Mustafa Can Keser ile çocuklarının velayeti için karşı karşıya gelen Ersubaşı, araç içinde çektiği itiraf videosu ile şoke etti. Uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda harcadığını söyleyen oyuncu, daha sonrasında videoyu tehditle çektiğini belirtti. Yaşananlar sonrası sessizliğini bozan Mustafa Can Keser sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:03
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