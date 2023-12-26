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Damla Ersubaşı’nın eski eşi Mustafa Can Keser’den zehir zemberek açıklama! “Derdi çocuk değil” dedi mesajları ifşaladı

Sihirli Annem dizisiyle çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan Damla Ersubaşı, çalkantılı hayatıyla gündeme oturdu. Olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Mustafa Can Keser ile çocuklarının velayeti için karşı karşıya gelen Ersubaşı, araç içinde çektiği itiraf videosu ile şoke etti. Uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda harcadığını söyleyen oyuncu, daha sonrasında videoyu tehditle çektiğini belirtti. Yaşananlar sonrası sessizliğini bozan Mustafa Can Keser sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:03
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Damla Ersubaşı’nın eski eşi Mustafa Can Keser’den zehir zemberek açıklama! “Derdi çocuk değil” dedi mesajları ifşaladı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, son dönemlerde geçirdiği değişim ve çalkantılı özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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Damla Ersubaşı’nın eski eşi Mustafa Can Keser’den zehir zemberek açıklama! “Derdi çocuk değil” dedi mesajları ifşaladı

Ersubaşı, geçen günlerde çocuklarının babası Mustafa Can Keser'in açtığı velayet davasının iddianamesinde yazan iddialarla gündem oldu.

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Damla Ersubaşı’nın eski eşi Mustafa Can Keser’den zehir zemberek açıklama! “Derdi çocuk değil” dedi mesajları ifşaladı

Mustafa Can Keser'in eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi. Ersubaşı'nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser, Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'velayetin değiştirilmesi' davası açtı.

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Damla Ersubaşı’nın eski eşi Mustafa Can Keser’den zehir zemberek açıklama! “Derdi çocuk değil” dedi mesajları ifşaladı

Keser'in avukatı Burçem Akkoç dilekçede, "Damla Ersubaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişi ile birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermiştir. Çocuklar annelerinin bu durumundan haberdar olduğu için velayetlerinin değiştirilerek babalarına verilmesini istiyoruz" dedi.

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Damla Ersubaşı’nın eski eşi Mustafa Can Keser’den zehir zemberek açıklama! “Derdi çocuk değil” dedi mesajları ifşaladı

Mahkeme, Keser'in açtığı davayı kabul ederek çocukların velayetini Ersubaşı'ndan aldı. Karar kesinleşmediği için çocukların halen annelerinde olduğunu belirterek bir kez daha mahkemeye başvuran Keser çocuklar için koruma talep etti.