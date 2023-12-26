26 Aralık 2023, Salı
Aşkını sosyal medyadan ilan etti! Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi tanıdık çıktı
Onur Ünlü ile ayrılığı sonrası Jakuzi grubunun solisti Kutay Şoyocak'la aşk yaşamaya başlayan Hazar Ergüçlü, bu ilişkisinde de aradığı mutluluğu bulamadı. İlişkisi uzun ömürlü olmayan oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni birlikteliğini ilan etti. Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi ise tanıdık bir isim çıktı.
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 16:27
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