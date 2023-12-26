Aşkını sosyal medyadan ilan etti! Hazar Ergüçlü’nün yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün beş yıldır birlikteliği Aralık 2022'de sona ermişti. Güzel oyuncu, "Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 'Beş yıllık bir yıpranma yaşandı' diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil" ifadelerini kullanmıştı.