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Aşkını sosyal medyadan ilan etti! Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Onur Ünlü ile ayrılığı sonrası Jakuzi grubunun solisti Kutay Şoyocak'la aşk yaşamaya başlayan Hazar Ergüçlü, bu ilişkisinde de aradığı mutluluğu bulamadı. İlişkisi uzun ömürlü olmayan oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni birlikteliğini ilan etti. Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi ise tanıdık bir isim çıktı.

Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 16:27
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Aşkını sosyal medyadan ilan etti! Hazar Ergüçlü’nün yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün beş yıldır birlikteliği Aralık 2022'de sona ermişti. Güzel oyuncu, "Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 'Beş yıllık bir yıpranma yaşandı' diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil" ifadelerini kullanmıştı.

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Aşkını sosyal medyadan ilan etti! Hazar Ergüçlü’nün yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle sıkça adlarından söz ettiren ikiliden Onur Ünlü, "Hazar'la devamlı görüşüyoruz. Olmayınca olmuyor, bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek karar verdik" açıklamasını yapmıştı.

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Aşkını sosyal medyadan ilan etti! Hazar Ergüçlü’nün yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Hazar Ergüçlü'nün, oyuncu sevgilisi Ece Ertez'den ayrılan Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak'la aşk yaşamaya başladığı geçtiğimiz mayıs ayında ortaya çıkmıştı. Ancak ünlü isim bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı.

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Aşkını sosyal medyadan ilan etti! Hazar Ergüçlü’nün yeni sevgilisi tanıdık çıktı

"YORUM GERGİNLİĞİ"

Instagram hesabından kalp emojisi ve "Aralık" mesajı ile birlikte pozlarını paylaşan Hazar Ergüçlü, gerçek adı Efe Çelik olan sevgilisi Dj Artz'la bir fotoğrafına da yer verdi.

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Aşkını sosyal medyadan ilan etti! Hazar Ergüçlü’nün yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Asansörde selfie çeken ikiliden Dj Artz'ın, oyuncu aşkının paylaşımına "Yorum gerginliği" yorumunu yazması da dikkat çekti.