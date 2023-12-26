HaberlerGaleriCansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan için boşandı! “O iş bitti”
Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan için boşandı! “O iş bitti”
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlk kez Nişantaşı sokaklarında görüntülenen ikili, sorulan sorulara cevap vermemişti. Yasak aşk skandalı sonrası ilk kez konuşan Kenan Tosun'dan 'boşanma' açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:02Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 14:02