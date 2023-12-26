Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan için boşandı! “O iş bitti”

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Serpil Tosun, yazlık komşusu Ümran Seyhan ve Kenan Tosun'un sarmaş dolaş görüntülerinin basına yansımasının ardından yaptığı açıklamada "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah'a havale ediyorum onları" demişti.