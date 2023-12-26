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Haberler Galeri Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan için boşandı! “O iş bitti”

Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan için boşandı! “O iş bitti”

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlk kez Nişantaşı sokaklarında görüntülenen ikili, sorulan sorulara cevap vermemişti. Yasak aşk skandalı sonrası ilk kez konuşan Kenan Tosun'dan 'boşanma' açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 14:02
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Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan için boşandı! “O iş bitti”

Magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak ilişki yaşadığı haberiyle çalkalanmıştı.

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Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan için boşandı! “O iş bitti”

İkili Nişantaşı'nda samimi bir şekilde görüntülenmişti. Ünlü oyuncu Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun yaptığı açıklamayla ihaneti doğrularken, baba Tosun iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

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Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan için boşandı! “O iş bitti”

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Serpil Tosun, yazlık komşusu Ümran Seyhan ve Kenan Tosun'un sarmaş dolaş görüntülerinin basına yansımasının ardından yaptığı açıklamada "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah'a havale ediyorum onları" demişti.

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Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan için boşandı! “O iş bitti”

"YORUM YAPMAM DOĞRU OLMAZ"

Yaşananlara Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun sessiz kalmış, muhabirlerin konuyla ilgili sorularını; "Ailevi konular" ya da "Yorum yapmam doğru olmaz" şeklinde geçiştirmişti.

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Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan için boşandı! “O iş bitti”

"BİR AY ÖNCE BOŞANDIK"

'Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa' programına konuşan Kenan Tosun evliliğinin bittiğini açıkladı: