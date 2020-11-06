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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor 2021 için flaş iddia! Survivor yeni sezondan 3 isim belli oldu! O isimler... Survivor 2021 için flaş iddia! Survivor yeni sezondan 3 isim belli oldu! O isimler...
Survivor yeni sezonu iple çeken hayranları bunun yanı sıra yarışmada yer alacak isimleri de merak ediyor. Sosyla medyada yeni sezonda yer alacak isimler hakkında iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Özellikle yarışmadan iki kez şampiyon çıkan Turabi Çamkıran, sakatlıkları nedeniyle yarışmaya veda eden Hikmet Tuğsuz ve Uğur Pektaş'ın da diğer isimler olduğu iddia ediliyor. Bu iddialar sonrasında Acun Ilıcalı'nın yapacağı açıklama merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 06.11.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 23:38
Survivor 2021'de yer alacak isimler hakkında ortaya iddialar atılmaya devam ediyor. Milyonlarca takipçisi bulunan yarışmada yeni sezonda yer alacak isimler yarışmaya kısa süre kala açıklanıyor. Sosyal medyada ortaya atılan isimler arasında, Turabi Çamkıran, Uğur Pektaş ve Hikmet Tuğsuz ön plana çıkıyor. Peki, Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon yarışmacıları ne zaman açıklanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 SURVİVOR YENİ SEZON YARIŞMACILARI İÇİN BOMBA İDDİA!
Sosyal medyada yer alan Survivor yeni sezon yarışmacıları için çıkan iddia gündeme otururken yarışmanın hayranları ise araştırmalarını sürdürüyor. Yarışma için ise belli başlı isimler ortaya çıktı.
POSTA'nın haberine göre; Survivor yeni sezon 16 Ocak ya da 23 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olup henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.
Hikmet Tuğsuz'u Survivor 2021'de görecek miyiz?
Yine kesin gözüyle bakılan başka bir yarışmacı Hikmet Tuğsuz. Hatırlarsınız ki kendisi yarışmada sakatlanmıştı. Tuğsuz, 2 kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. "Arayıp da seni götüreceğiz" dememişler ama "Antrenmanlarını bırakma" denilmiş. Aslında bakarsanız, hiç kimseyi kendisine rakip olarak görmeyen eski yarışmacının hedefi ABD'de yayınlayan Turabi'nin de katıldığı "The Challenge" yarışması.
Uğur Pektaş Survivor'a katılacak mı?
Uğur Pektaş için bazı haber sitelerinde Survivor 2021'e katılacağı yazıldı. Ancak bir fan sayfası sormuş ve iddiaya göre "Şu an için öyle bir durum yok" demiş.