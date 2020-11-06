Survivor 2021 için flaş iddia! Survivor yeni sezondan 3 isim belli oldu! O isimler...

Hikmet Tuğsuz'u Survivor 2021'de görecek miyiz?

Yine kesin gözüyle bakılan başka bir yarışmacı Hikmet Tuğsuz. Hatırlarsınız ki kendisi yarışmada sakatlanmıştı. Tuğsuz, 2 kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. "Arayıp da seni götüreceğiz" dememişler ama "Antrenmanlarını bırakma" denilmiş. Aslında bakarsanız, hiç kimseyi kendisine rakip olarak görmeyen eski yarışmacının hedefi ABD'de yayınlayan Turabi'nin de katıldığı "The Challenge" yarışması.