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Haberler Galeri ‘Cüzdan Atatürkçüleri’nden 30 Ağustos şovu! Disney’in sansürüne sessiz kalanlar Gazi’yi hatırladı

‘Cüzdan Atatürkçüleri’nden 30 Ağustos şovu! Disney’in sansürüne sessiz kalanlar Gazi’yi hatırladı

Disney Plus'ın Atatürk dizisine uyguladığı sansür tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmış, binlerce kişi platform üyeliğini iptal etmişti. Disney'in Türkiye'deki reklam yüzü olan ünlülerin tepkisizliği ise eleştirilerin odağındaydı. İşsiz kalırım korkusu ile "cüzdan Atatürkçülüğü" yapanların 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları "İkiyüzlülüğün böylesi" dedirtti.

Giriş Tarihi: 30.08.2023 13:06
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‘Cüzdan Atatürkçüleri’nden 30 Ağustos şovu! Disney’in sansürüne sessiz kalanlar Gazi’yi hatırladı

Kendisini sözde "Atatürkçü" olarak tanımlayan ünlü isimlerin Disney Plus sessizliğine tepki yağmıştı. İş paraya gelince sus pus olan Eda Ece, Aras Bulut İynemli, Tarkan, Şahan Gökbakar ve Hazal Kaya 30 Ağustos yüzsüzlükleriyle 'pes' dedirtti.

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‘Cüzdan Atatürkçüleri’nden 30 Ağustos şovu! Disney’in sansürüne sessiz kalanlar Gazi’yi hatırladı

Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden Tarkan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın çıtı bile çıkmazken, "Yorum yapacak kadar bilgim yok" diyen Hazal Kaya da tepkilerin odağı haline gelmişti.

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‘Cüzdan Atatürkçüleri’nden 30 Ağustos şovu! Disney’in sansürüne sessiz kalanlar Gazi’yi hatırladı

Depremzedelere hakaret ettiği ve tepkilerin odağı olduğu dönemde Atatürk'ün arkasına sığınan Eda Ece, reklam yüzü olduğu Disney Plus'ın, Ermeni lobilerinin baskısı sonucu Atatürk dizisini yayınlamamasına sesini çıkaramadı.

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‘Cüzdan Atatürkçüleri’nden 30 Ağustos şovu! Disney’in sansürüne sessiz kalanlar Gazi’yi hatırladı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yeniden göz boyamaya çalışan Eda Ece'nin paylaşımı riyakarca bulundu.

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‘Cüzdan Atatürkçüleri’nden 30 Ağustos şovu! Disney’in sansürüne sessiz kalanlar Gazi’yi hatırladı

Aras Bulut İynemli de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "Atatürk" paylaşımında bulununca sosyal medyada "Keşke Disney Plus'a da tepki gösterebilseydin" şeklinde eleştirildi.