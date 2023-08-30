30 Ağustos 2023, Çarşamba
‘Cüzdan Atatürkçüleri’nden 30 Ağustos şovu! Disney’in sansürüne sessiz kalanlar Gazi’yi hatırladı
Disney Plus'ın Atatürk dizisine uyguladığı sansür tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmış, binlerce kişi platform üyeliğini iptal etmişti. Disney'in Türkiye'deki reklam yüzü olan ünlülerin tepkisizliği ise eleştirilerin odağındaydı. İşsiz kalırım korkusu ile "cüzdan Atatürkçülüğü" yapanların 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları "İkiyüzlülüğün böylesi" dedirtti.
Giriş Tarihi: 30.08.2023 13:06
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