Sanat dünyasının 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Paylaşımlar peş peşe geldi! “Hep var olsun Türkiye’m”

Alişan

Büyük Türk Ordusu'nun kazandığı Başkomutan'lık meydan muharebesinin 101. Yıldönümü bugün… 30 Ağustos Zafer bayramımızın yıldönümü bugün… Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve askerlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz... Hep var olsun Türkiye'm