30 Ağustos 2023, Çarşamba
Sanat dünyasının 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Paylaşımlar peş peşe geldi! “Hep var olsun Türkiye’m”
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlanırken ünlü isimler de duygularını dile getirdi. Aralarında Esra Erol, Müge Anlı, Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Alişan ve Hande Erçel'in de olduğu birçok isimden peş peşe paylaşımlar geldi. İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 12:16
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