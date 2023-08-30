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Sanat dünyasının 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Paylaşımlar peş peşe geldi! “Hep var olsun Türkiye’m”

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlanırken ünlü isimler de duygularını dile getirdi. Aralarında Esra Erol, Müge Anlı, Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Alişan ve Hande Erçel'in de olduğu birçok isimden peş peşe paylaşımlar geldi. İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 12:16
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Sanat dünyasının 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Paylaşımlar peş peşe geldi! “Hep var olsun Türkiye’m”

30 Ağustos Zafer Bayramı sosyal medyada da coşkuyla kutlandı. Esra Erol, Müge Anlı, Demet Akalın, Gülşen Bubikoğlu, Emre Altuğ'un da bulunduğu ünlülerden de paylaşımlar gecikmedi.

İşte o paylaşımlar...

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Sanat dünyasının 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Paylaşımlar peş peşe geldi! “Hep var olsun Türkiye’m”

Alişan

Büyük Türk Ordusu'nun kazandığı Başkomutan'lık meydan muharebesinin 101. Yıldönümü bugün… 30 Ağustos Zafer bayramımızın yıldönümü bugün… Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve askerlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz... Hep var olsun Türkiye'm

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Sanat dünyasının 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Paylaşımlar peş peşe geldi! “Hep var olsun Türkiye’m”

Buse Varol

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Sanat dünyasının 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Paylaşımlar peş peşe geldi! “Hep var olsun Türkiye’m”

Müge Anlı

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Sanat dünyasının 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Paylaşımlar peş peşe geldi! “Hep var olsun Türkiye’m”

Esra Erol

Aklıyla, cesaretiyle, yüreğiyle, kahramanlığıyla ve imkânsızı başaran ordumuzla vatanımızı, milletimizi zafere taşıyan büyük Atatürk ve silah arkadaşları önünde minnetle eğiliyorum.
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun