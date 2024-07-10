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İnci Taneleri'nin Nusret'i Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi Gözde'nin güzelliğine bakın! Abisiyle aynı dizide...

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç'in başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisinde Nusret ( Kibrit Yasin) karanterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan oyuncu, Deniz Işın ile görüntüleriyle adından söz ettirmişti. Hayranları tarafından yakın takibe alınan Kocaoğlu, bu sefer de kendisi gibi oyuncu olan kardeşiyle gündem oldu. Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşinni kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı.

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 11:30
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İnci Taneleri’nin Nusret’i Rıza Kocaoğlu’nun kız kardeşi Gözde’nin güzelliğine bakın! Abisiyle aynı dizide...

Yılmaz Erdoğanın kaleminden çıkan İnci Taneleri, oyuncularının hayatlarıyla da gündem oluyor. Dizide Kibrit Yasin karakterinin canlandıran Rıza Kocaoğlu hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

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İnci Taneleri’nin Nusret’i Rıza Kocaoğlu’nun kız kardeşi Gözde’nin güzelliğine bakın! Abisiyle aynı dizide...

Daha önce Çukur, Kuzey Güney, Ezel gibi dizilerde rol alan Kocaoğlu'nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Abi-kardeş birbirinlerine olan benzerlikleriyle de dikkat çekiyor. Öte yandan Gözde Kocaoğlu'nun İnci Taneleri dizisinden paylaştığı bir fotoğraf yorum yağmuruna tutulmuştu.

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İnci Taneleri’nin Nusret’i Rıza Kocaoğlu’nun kız kardeşi Gözde’nin güzelliğine bakın! Abisiyle aynı dizide...

İşte Rıza Kocaoğlu başta olmak üzere ünülerin kardeşleri...

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İnci Taneleri’nin Nusret’i Rıza Kocaoğlu’nun kız kardeşi Gözde’nin güzelliğine bakın! Abisiyle aynı dizide...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

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İnci Taneleri’nin Nusret’i Rıza Kocaoğlu’nun kız kardeşi Gözde’nin güzelliğine bakın! Abisiyle aynı dizide...