İnci Taneleri'nin Nusret'i Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi Gözde'nin güzelliğine bakın! Abisiyle aynı dizide...

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç'in başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisinde Nusret ( Kibrit Yasin) karanterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan oyuncu, Deniz Işın ile görüntüleriyle adından söz ettirmişti. Hayranları tarafından yakın takibe alınan Kocaoğlu, bu sefer de kendisi gibi oyuncu olan kardeşiyle gündem oldu. Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşinni kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı.