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Zerrin Özer'den kötü haber! Tedavi altına alındı

Bir süredir borderline kişilik bozukluğuyla mücadele eden Zerrin Özer'den kötü haber geldi. Hastalığı ilerleyen Özer, bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:45
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Zerrin Özer’den kötü haber! Tedavi altına alındı

Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra geri dönmüştü.

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Zerrin Özer’den kötü haber! Tedavi altına alındı

Sosyal medyada borderline yani 'kişilik bozukluğu' hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan sanatçı, "Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz! Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!" demişti.

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Zerrin Özer’den kötü haber! Tedavi altına alındı

Son olarak yıllar sonra arka arkaya çıkardığı iki şarkısı, 'Külfet' ve 'Basit Numaralar' ile büyük çıkış yaşayan Zerrin Özer'den şimdi ise kötü haber geldi.

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Zerrin Özer’den kötü haber! Tedavi altına alındı

Anksiyetesi artan Zerrin Özer yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de tedavi altına yattı.

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Zerrin Özer’den kötü haber! Tedavi altına alındı

65 yaşındaki sanatçının yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine böyle bir karar aldığı öğrenildi.