Zerrin Özer’den kötü haber! Tedavi altına alındı

Sosyal medyada borderline yani 'kişilik bozukluğu' hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan sanatçı, "Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz! Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!" demişti.