Zerrin Özer’den kötü haber! Tedavi altına alındı

Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra geri dönmüştü. Sosyal medyada borderline yani 'kişilik bozukluğu' hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan sanatçı, 'Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz! Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!' demişti. Son olarak yıllar sonra arka arkaya çıkardığı iki şarkısı, 'Külfet' ve 'Basit Numaralar' ile büyük çıkış yaşayan Zerrin Özer'den şimdi ise kötü haber geldi. Anksiyetesi artan Zerrin Özer yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de tedavi altına yattı. 65 yaşındaki sanatçının yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine böyle bir karar aldığı öğrenildi. Daha önce omuriliğinden ameliyat olan Özer'in bu sağlık sorununa da çözüm aranacak. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN