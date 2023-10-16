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Skandallar peş peşe! Metin Akpınar’ın kızlarının ardından bir de oğlu olduğu ortaya çıktı

62 yıllık evliliği olan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz çocukları olması gündeme bomba gibi düştü. Açılan babalık davasının şoku sürerken yeni bir skandal daha gündeme geldi. Akpınar'ın bir de oğlu olduğu ileri sürüldü. Hatta oğlunun adının da Metin olduğu gelen bir diğer iddia. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2023 12:10
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Skandallar peş peşe! Metin Akpınar’ın kızlarının ardından bir de oğlu olduğu ortaya çıktı

82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak iddialar bununla sınırlı kalmadı. Şimdi de Akpınar'ın bir oğlu olduğu iddiası bomba etkisi yarattı.

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Skandallar peş peşe! Metin Akpınar’ın kızlarının ardından bir de oğlu olduğu ortaya çıktı

Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları yok. Ancak önceki gün Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkisinden, bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Skandallar peş peşe! Metin Akpınar’ın kızlarının ardından bir de oğlu olduğu ortaya çıktı

Oyuncunun Nebioğlu'nu kızı olarak ilk etapta kabul ettiği ancak Nebioğlu'nun babasının mirasından faydalanmak istemesi üzerine anlaşmazlık çıktığı ve dava yoluna başvurduğu ileri sürüldü.

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Skandallar peş peşe! Metin Akpınar’ın kızlarının ardından bir de oğlu olduğu ortaya çıktı

Sonrasında da Akpınar bir değil iki kızı olduğu, Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşlerin aynı aileye evlatlık verildiği ortaya çıktı. Bu gerçeğin geç ortaya çıkmasının nedeni ise Sevgi Nebioğlu'nun DNA testiyle ilgili mahkeme kararının henüz açıklanmamasıydı.

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Skandallar peş peşe! Metin Akpınar’ın kızlarının ardından bir de oğlu olduğu ortaya çıktı

Akpınar yaptığı açıklamada "Yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık." açıklamasını da yaptı.