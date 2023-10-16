Skandallar peş peşe! Metin Akpınar’ın kızlarının ardından bir de oğlu olduğu ortaya çıktı

62 yıllık evliliği olan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz çocukları olması gündeme bomba gibi düştü. Açılan babalık davasının şoku sürerken yeni bir skandal daha gündeme geldi. Akpınar'ın bir de oğlu olduğu ileri sürüldü. Hatta oğlunun adının da Metin olduğu gelen bir diğer iddia. İşte detaylar...