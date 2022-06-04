04 Haziran 2022, Cumartesi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla hastaneye kaldırıldı! Tedavi görüyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne baba olmuş, çiftin kızları Leyla dünyaya gelmişti. Ancak ikiliden kötü haber geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Leyla'nın, dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı olduğu ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Giriş Tarihi: 04.06.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 09:40
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