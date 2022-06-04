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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla hastaneye kaldırıldı! Tedavi görüyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne baba olmuş, çiftin kızları Leyla dünyaya gelmişti. Ancak ikiliden kötü haber geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Leyla'nın, dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı olduğu ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.06.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 09:40
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla hastaneye kaldırıldı! Tedavi görüyor

6 yıl önce dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne baba olmuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla hastaneye kaldırıldı! Tedavi görüyor

2020 yılında ilk çocukları Lalin'i kucağına alan gözde çift, ikinci çocuklarına Leyla adını vermişti.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla hastaneye kaldırıldı! Tedavi görüyor

Kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce poz veren ikiliden Kobal, doğum öncesi yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla hastaneye kaldırıldı! Tedavi görüyor

"Şükür Leylamız da biz de iyiyiz. Ben biraz fazla kaldım hastanede çünkü orta kulak iltihabı oldum, bu arada doğum başladı ve tedaviye devam ettik, o yüzden biraz yorgunum. Normal doğum yaptım, kızımıza kavuştuk. 3 kilo 150 gram, 48 cm boyunda, sağlıklı çok şükür"

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Leyla hastaneye kaldırıldı! Tedavi görüyor

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan İmirzalıoğlu, "Çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkes nasip etsin. Sanki insanın daha önce yaşamadığı, hissetmediği bir alan açılıyor hem kalbinde hem beyninde. Bahtları açık olsun" ifadelerini kullanmıştı.