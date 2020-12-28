Çukur'un yıldızı Barış Arduç gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi! Meğer yıllarca...

Çukur dizisine bu sezon dahil olarak Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç, oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor. Özel hayatıyla da gündemden inmeyen yakışıklı oyuncuyla ilgili bütün detaylar araştırılıyor. Çukur'un yıldızı Barış Arduç'un eski mesleğini duyanlar ise hayretler içinde kalıyor. İşte Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç'un eski mesleği...