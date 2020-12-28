28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çukur'un yıldızı Barış Arduç gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi! Meğer yıllarca...

Çukur'un yıldızı Barış Arduç gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi! Meğer yıllarca...

Çukur dizisine bu sezon dahil olarak Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç, oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor. Özel hayatıyla da gündemden inmeyen yakışıklı oyuncuyla ilgili bütün detaylar araştırılıyor. Çukur'un yıldızı Barış Arduç'un eski mesleğini duyanlar ise hayretler içinde kalıyor. İşte Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç'un eski mesleği...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 05:42 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 05:47
  • 1
  • 45
Çukur'un yıldızı Barış Arduç gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi! Meğer yıllarca...

Çukur dizisinin yıldızı Barış Arduç eski mesleğiyle şaşırtıyor. Barış Arduç'la birlikte eski mesleklerini bilmediğiniz birçok ünlü var. İşte Barış Arduç ve diğer ünlülerin eski meslekleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 45
Çukur'un yıldızı Barış Arduç gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi! Meğer yıllarca...

RAFET EL ROMAN

Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.

  • 3
  • 45
Çukur'un yıldızı Barış Arduç gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi! Meğer yıllarca...

KEREM BURSİN

Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.

  • 4
  • 45
Çukur'un yıldızı Barış Arduç gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi! Meğer yıllarca...

HANDE YENER

Hande Yener Hülya Avşar tarafından keşfedilmeden önce bir mağazada tezgahtarlık yapıyordu.

  • 5
  • 45
Çukur'un yıldızı Barış Arduç gerçek mesleğiyle şaşkına çevirdi! Meğer yıllarca...

YILDIZ TİLBE

Şarkılarıyla milyonları kendisine hayran bırakan Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içindeydi. Yıldız Tilbe o dönemlerde, tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı yaptı.