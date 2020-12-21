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Kızı Roza Sabah'ın fotoğraflarına verdiği tepki olay olmuştu! Coşkun Sabah'ın ses kayıtları ortaya çıktı
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepki olay olmuştu! Şarkıcı Coşkun Sabah'ın verdiği bir röportajında kızının bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Ünlü müzisyen, kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "İspat edilsin, ses kaydını istiyorum" dedi, beklenen ses kaydı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.12.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 14:50
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