21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kızı Roza Sabah'ın fotoğraflarına verdiği tepki olay olmuştu! Coşkun Sabah'ın ses kayıtları ortaya çıktı

Kızı Roza Sabah'ın fotoğraflarına verdiği tepki olay olmuştu! Coşkun Sabah'ın ses kayıtları ortaya çıktı

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepki olay olmuştu! Şarkıcı Coşkun Sabah'ın verdiği bir röportajında kızının bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Ünlü müzisyen, kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "İspat edilsin, ses kaydını istiyorum" dedi, beklenen ses kaydı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 14:50
  • 1
  • 51
Kızı Roza Sabah'ın fotoğraflarına verdiği tepki olay olmuştu! Coşkun Sabah'ın ses kayıtları ortaya çıktı

SES KAYITLARI ÇIKTI!

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepki olay olmuştu! Ses kaydı ortaya çıktı. Coşkun Sabah, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına canlı bağlanarak, tepki çeken sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Kızı Roza Sabah'ın fotoğraflarına verdiği tepki olay olmuştu! Coşkun Sabah'ın ses kayıtları ortaya çıktı

"BUNDA NE VAR?"
Ünlü müzisyen, Posta gazetesi tarafından kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "İspat edilsin, ses kaydını istiyorum" dedi. Sunucu Hakan Ural'ın röportajın "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üzerine düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer" cümlesini okuyarak bu sözleri sarf edip etmediğini sorması üzerine, "Ben bunları söyledim, bunda ne var?" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 51
Kızı Roza Sabah'ın fotoğraflarına verdiği tepki olay olmuştu! Coşkun Sabah'ın ses kayıtları ortaya çıktı

Ardından 'Neler Oluyor Hayatta' programında ilk kez 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.

Röportajın içeriğinin birebir örtüşmesinin üzerine Coşkun Sabah, "Bunda bir şey yok ama ben ötekileştirmedim, ben sadece başlıkta yazılan cümleyi söylemedim" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 51
Kızı Roza Sabah'ın fotoğraflarına verdiği tepki olay olmuştu! Coşkun Sabah'ın ses kayıtları ortaya çıktı

"BEN DİYARBAKIRLIYIM"
Posta'ya konuşan Coşkun Sabah, "Mesela bikini giydi diye kızınızla bir ay küs kalmışsınız" sorusuna verdiği cevap infial uyandırdı.

"O olayın evveliyatı var. Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram'ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına, tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var. Ben Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?"

  • 5
  • 51
Kızı Roza Sabah'ın fotoğraflarına verdiği tepki olay olmuştu! Coşkun Sabah'ın ses kayıtları ortaya çıktı

Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmuştu. Bu durumdan rahatsız olan sanatçı Coşkun Sabah kızı Roza için "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını" açıklamasında bulunmuştu.

Sabah, "Öyle bir şey yok. Sadece dışa kapattı. Kızım da ne olduğunu biliyor. Bütün sorunları hallettik. Karışmıyorum" ifadelerini kullandı.