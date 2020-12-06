Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı? Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar ortaya çıktı

Çukur dizisinin 'Sena yengesi' Dilan Çiçek Deniz, ortaya çıkan eski fotoğraflarıyla herkesi şaşırttı. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya hesaplarını milyonlarca hayranı takip ediyor. Daha önce görmedikleri fotoğrafları ortaya çıkan "Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik mi var?" sorlarını akıllara getirdi.