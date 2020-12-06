06 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı? Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar ortaya çıktı

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı? Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar ortaya çıktı

Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli'nin eşi Sena rolüyle gönüllerde taht kuran Dilan Çiçek Deniz, herkesi şoke etti. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı. Çukur dizisi hayranları Sena yengelerinin fotoğraflarıyla hayrete düştü. İşte yıllar öncesine ait magazin dünyasını sallayan fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 06.12.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 08:56
  • 1
  • 113
Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı? Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar ortaya çıktı

Çukur dizisinin 'Sena yengesi' Dilan Çiçek Deniz, ortaya çıkan eski fotoğraflarıyla herkesi şaşırttı. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya hesaplarını milyonlarca hayranı takip ediyor. Daha önce görmedikleri fotoğrafları ortaya çıkan "Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik mi var?" sorlarını akıllara getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 113
Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı? Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar ortaya çıktı

Hayranları tarafından beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz'in fotoğrafları internet dünyasını salladı. Peki Çukur dizisinin 'Sena yengesi' Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı?

  • 3
  • 113
Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı? Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar ortaya çıktı

İşte sanat camiasındaki estetikleriyle gündem olan isimler.

  • 4
  • 113
Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı? Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar ortaya çıktı

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ortaya çıktı.

  • 5
  • 113
Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı? Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar ortaya çıktı

27 yaşındaki oyuncunun çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, bununu ve dişlerini yaptırdığı ayrıca dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edildi.