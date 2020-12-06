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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı? Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar ortaya çıktı Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı? Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar ortaya çıktı
Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli'nin eşi Sena rolüyle gönüllerde taht kuran Dilan Çiçek Deniz, herkesi şoke etti. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı. Çukur dizisi hayranları Sena yengelerinin fotoğraflarıyla hayrete düştü. İşte yıllar öncesine ait magazin dünyasını sallayan fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 06.12.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 08:56
Çukur dizisinin 'Sena yengesi' Dilan Çiçek Deniz, ortaya çıkan eski fotoğraflarıyla herkesi şaşırttı. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya hesaplarını milyonlarca hayranı takip ediyor. Daha önce görmedikleri fotoğrafları ortaya çıkan "
Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'de estetik mi var?" sorlarını akıllara getirdi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayranları tarafından beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz'in fotoğrafları internet dünyasını salladı. Peki Çukur dizisinin 'Sena yengesi' Dilan Çiçek Deniz'de estetik var mı?
İşte sanat camiasındaki estetikleriyle gündem olan isimler.
'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ortaya çıktı.
27 yaşındaki oyuncunun çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, bununu ve dişlerini yaptırdığı ayrıca dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edildi.