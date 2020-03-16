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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur'un üçüncü sezonuna Efsun karakteriyle dahil olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide öldü sanılan Baykal'ın kızı olan aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 18:25
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Bu sezon Efsun karakteriyle Çukur'a dahil olan Damla Sönmez'in özel hayatı dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi…

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ ALTUĞ GÜLTAN

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL VE SEVGİLİSİ KAYLA MANUKYAN