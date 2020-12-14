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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez ve Ushan Çakır aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni
Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle ilgi odağı olmaya devam eden Damla Sönmez'den kötü haber geldi. Damla Sönmez 3 yıl önce nişanlandığı Ushan Çakır'dan ayrıldı. Damla Sönmez'in nişan yüzüğünü çıkarması ve sosyal medyada Çakır'la olan fotoğraflarını silmesi "Artık geri dönüş" yok olarak yorumlanırken şok ayrılığın nedeni ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.12.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 11:17
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