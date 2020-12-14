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Haberler Galeri Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez ve Ushan Çakır aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez ve Ushan Çakır aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni

Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle ilgi odağı olmaya devam eden Damla Sönmez'den kötü haber geldi. Damla Sönmez 3 yıl önce nişanlandığı Ushan Çakır'dan ayrıldı. Damla Sönmez'in nişan yüzüğünü çıkarması ve sosyal medyada Çakır'la olan fotoğraflarını silmesi "Artık geri dönüş" yok olarak yorumlanırken şok ayrılığın nedeni ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 11:17
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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez ve Ushan Çakır aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni

Ünlüler dünyasında bir ayrılık haberi de Damla Sönmez'den geldi. Sönmez, üç yıldır nişanlı olduğu Ushan Çakır'dan ayrıldı.

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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez ve Ushan Çakır aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni

Güzel oyuncunun, evlilik için beklemekten bıkıp usandığı ve bu yüzden aşkı bitirme kararı aldığı öğrenildi.

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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez ve Ushan Çakır aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni

Takvim'in haberine göre; Hadise-Kaan Yıldırım aşkının bitmesinden sonra bir başka ayrılık haberi de evlilik hazırlığı yapan Damla Sönmez ile Ushan Çakır ikilisinden geldi.

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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez ve Ushan Çakır aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni

Güzel oyuncu Damla Sönmez, üç yıl önce nişanlandığı sevgilisi Ushan Çakır'la yollarını ayırdı.

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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez ve Ushan Çakır aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni

Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve aşkı noktaladığı öğrenildi.