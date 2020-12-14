Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez ve Ushan Çakır aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni

Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle ilgi odağı olmaya devam eden Damla Sönmez'den kötü haber geldi. Damla Sönmez 3 yıl önce nişanlandığı Ushan Çakır'dan ayrıldı. Damla Sönmez'in nişan yüzüğünü çıkarması ve sosyal medyada Çakır'la olan fotoğraflarını silmesi "Artık geri dönüş" yok olarak yorumlanırken şok ayrılığın nedeni ortaya çıktı.