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Masterchef'e duygusal veda! Somer Şef gözyaşlarını tutamadı

Sevilen yarışma programı Masterchef'te bu hafta veda eden isim belli oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununda takımlar Balkan yemekleri yapmak için karşı karşıya geldi. Yarışmayı kırmızı takım kazanırken mavi takımın tamamı eleme potasına girmiş oldu. Serhat ve Sefa'nın son ikiye kaldığı gece yaşanan veda sonrası Somer Şef gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 10:01
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Masterchef'e duygusal veda! Somer Şef gözyaşlarını tutamadı

MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Son dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım; Balkan mutfağı yemeklerini yapmak için karşı karşıya geldi. Bu turda yarışmacılar Şile paprika, tavce gravce, Boşnak böreği, tavuk büryan, kaymaçina hazırladı.

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Masterchef'e duygusal veda! Somer Şef gözyaşlarını tutamadı

Şeflerin yarışmacılara yapılması için verdiği sürenin ardından yemeklerin tadına bakıldı. Dokunulmazlık oyununun sonunda yapılan yemeklerin tadına bakan şefler kazanan takımın kırmızı takım olduğunu duyurdu. Böylece Özgül, Emir ve Eray MasterChef'te ilk 5'e giren isimlerden oldu.

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Masterchef'e duygusal veda! Somer Şef gözyaşlarını tutamadı

Üç oyunu da kaybeden mavi takım oyuncuları Serhat, Sefa ve Barbaros eleme turunda karşı karşıya geldi. Danilo Şef'in imza tabağı olan Tournedos Rossini hazırlamak için mücadele veren üçlüden final bölümünde potadan kurtulan ilk isim Barbaros oldu.

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Masterchef'e duygusal veda! Somer Şef gözyaşlarını tutamadı

Serhat'la birlikte son ikiye kalan Sefa ise Masterchef'in altıncısı olarak yarışmaya veda eden isim oldu.

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Masterchef'e duygusal veda! Somer Şef gözyaşlarını tutamadı

Asla işi bırakmayacağını söyleyen Sefa, " 500 küsür yemek yaptık şef. Bunu dünyanın herhangi bir yerinde okulunda göremem. Gelmeden önce 'ne kazanacağımı bilmem ama karakterimi asla kaybetmem' demiştim.