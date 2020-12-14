Masterchef'e duygusal veda! Somer Şef gözyaşlarını tutamadı

Sevilen yarışma programı Masterchef'te bu hafta veda eden isim belli oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununda takımlar Balkan yemekleri yapmak için karşı karşıya geldi. Yarışmayı kırmızı takım kazanırken mavi takımın tamamı eleme potasına girmiş oldu. Serhat ve Sefa'nın son ikiye kaldığı gece yaşanan veda sonrası Somer Şef gözyaşlarını tutamadı.