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Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...
Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Çukur, sezon finaline giderken paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sezon başından itibaren başrol isimleri teker teker diziden ayrıldı. Hayranları gündemde uzun süredir final yapacağı iddialarını merak ediyor. Finali yaklaşan dizi hakkında en son Damla Sönmez paylaşımda bulundu. Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in paylaşımı sonrasında dizinin hayranları soru bombardımına başladı.
Giriş Tarihi: 04.06.2021 00:54Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 00:54