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Haberler Galeri Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...

Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...

Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Çukur, sezon finaline giderken paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sezon başından itibaren başrol isimleri teker teker diziden ayrıldı. Hayranları gündemde uzun süredir final yapacağı iddialarını merak ediyor. Finali yaklaşan dizi hakkında en son Damla Sönmez paylaşımda bulundu. Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in paylaşımı sonrasında dizinin hayranları soru bombardımına başladı.

Giriş Tarihi: 04.06.2021 00:54 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 00:54
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Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...

Fenomen dizi Çukur'da final öncesinde paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Final bölümünde olayların iyici tırmanması ve Yamaç'ın yaralanması sonrasında heyecan fırtınası devam ediyor. Show TV'nin sevilen dizisi "Çukur", tam dört sezondur kitleleri peşinden sürüklüyor. Klasik bir mafya ya da aile dizisinin ötesine geçen "Çukur", özellikle ilk iki sezonuyla eşine az rastlanan bir hayran kitlesine ulaştı. Yayınlandığı sezonlarda izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizide finalde beklenmedik olaylar yaşanacak. İddiaya göre Dilan Çiçek Deniz'in final bölümünde yer alacak. Yapımcılar ve oyuncuların paylaşımları yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...

Show TV'nin sevilen dizisi "Çukur", tam dört sezondur kitleleri peşinden sürüklüyor. Klasik bir mafya ya da aile dizisinin ötesine geçen "Çukur", özellikle ilk iki sezonuyla eşine az rastlanan bir hayran kitlesine ulaştı.

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Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...

Diziden bahsetmeyen birini bulmak çok zordu. Çekimlerin yapıldığı İstanbul'un Balat semtinin duvarlarını "Çukur"un sembolleri süslüyordu. Zamanla bu ilgi azalsa da, hiç düşmeyen tempo ve başarılı oyunculuklar sayesinde dizinin izlenme oranları hep yüksek oldu. Hatta seyirci baskısı nedeniyle hikaye uzatıldı. Dizinin bu sezon sonu biteceği açıklanınca sosyal medyadan büyük tepki geldi. Böylece, senaryodaki büyük değişimin de etkisiyle "Çukur"un ömrü biraz daha uzadı.

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Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...

"Kaçış yok"

Dizinin uzamasına en çok sevinenlerden biri de tabii ki oyuncular oldu. Çok mutlu ve huzurlu bir set olan "Çukur", ekibin dört yıl içinde gerçekten de aileye dönüştüğü bir ortamdı.

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Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...

ÇUKUR FİNALİ NE ZAMAN?

Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı 'Çukur' dördüncü sezonunun ardından 7 Haziran akşamı final yaparak sevenlerine veda edecek.