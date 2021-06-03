İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Masumiyet dizisinde başrolü paylaşan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, bir süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme geliyordu. İkili, hakkında çıkan haberleri her fırsatta yalanlamasına rağmen ilk kez birlikte görüntülendi. Dizinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan ikili el ele görüntülendi.