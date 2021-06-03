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İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Masumiyet dizisinde başrolü paylaşan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, bir süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme geliyordu. İkili, hakkında çıkan haberleri her fırsatta yalanlamasına rağmen ilk kez birlikte görüntülendi. Dizinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan ikili el ele görüntülendi.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 23:33 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 23:34
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İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Masumiyet dizisinde rol alan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, aşkı belgelendi.

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İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Haklarında çıkan aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikili, Bodrum Gümüşlük'te el ele kameralara yakalandı.

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İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Çiçeği burnunda sevgililer, el ele dolaştı. Tütüncü, bir ara sevgilisinin elini öptüğü görüldü.

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İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Magazin Burada'nın haberine göre, çift, basın mensuplarını görünce panik oldu.

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İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Alişan, geçtiğimiz günlerde Tütüncü'yle çıkan aşk iddialarına sosyal medyadan, "zamandır yaşamımda kimse yok, yazılanlar hem ailemi hemde beni fazlasıyla yıpratıyor" demişti.