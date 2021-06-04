İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Çünkü Şubat ayında yayınlanması beklenen bir dizi için mutlaka önceden açıklama yapılır ve dizinin ekibi çekimlere başlardı. Bu nedenler göz önüne alındığında dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağı iddiasının pek gerçeği yansıttığı söylemek doğru olmaz.