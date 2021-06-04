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İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekileceği iddiaları kafaları karıştırmıştı. Necati Şaşmaz'ın sözleri sonrasında hayranları çekim tarihini merak ediyordu. Daha sonra dizinin oyuncuları tarafından çeşitli paylaşımlar gelmişti. İşte, Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 01:18 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 01:18
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İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi dizinin yeniden başlayacağı iddiaları kafaları karıştırmıştı. Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Necati Şaşmaz tarafından gelen açıklamalar dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. Dizide Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur'da konu hakkında açıklama yaptı. İşte, Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Çünkü Şubat ayında yayınlanması beklenen bir dizi için mutlaka önceden açıklama yapılır ve dizinin ekibi çekimlere başlardı. Bu nedenler göz önüne alındığında dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağı iddiasının pek gerçeği yansıttığı söylemek doğru olmaz.

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İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

Ayrıca TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Show TV'den konu hakkında bir açıklama geldi. Altuntaş, Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını öğrendiğini ifade etti.

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İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

KURTLAR VADİSİ HAKKINDA

Kurtlar Vadisi, Osman Sınav tarafından tasarlanan politik, mafya ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan dizinin ilk serisi dört sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. Dizi son sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır.

Dizide Çemberlitaş, Fatih ve Sarıyer yerlerde de çekilmiştir. Polat Alemdar'ın son sezonda Suriye'ye kaçırılmasından dolayı dizinin bazı bölümleri burada çekilmiştir.

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İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

Dizinin son iki bölümünde ise Amon karakteriyle Andy García ve Lisa karakteriyle de Sharon Stone oynamıştır. Polat Alemdar ise bunların yanına Türk baron olarak ABD'ye gitmiştir ve dizinin son iki bölümü Los Angeles'ta çekilmiştir.