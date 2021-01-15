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Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı!

Akrep dizisinde canlandırdığı Ferda karakteriyle ekrana gelen Evrim Alasya, dikkatleri üzerine çekti. Bu kez çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Evrim Alasya, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada adından söz ettiren Alasya'nın memleketi merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 15.01.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 17:15
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Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı!

Akrep dizisinde Ferda karakterini canlandıran Evrim Alasya, dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncu özel hayatıyla mercek altına alındı. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya'nın memleketi merak konusu oldu. Peki Evrim Alasya nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı!

Burak Deniz – İzmit

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Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı!

Alina Boz – Moskova, Rusya

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Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı!

Nilay Deniz – Aydın

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Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı!

Tolga Sarıtaş – Sivas