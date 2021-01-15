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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı! Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı!
Akrep dizisinde canlandırdığı Ferda karakteriyle ekrana gelen Evrim Alasya, dikkatleri üzerine çekti. Bu kez çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Evrim Alasya, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada adından söz ettiren Alasya'nın memleketi merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 17:15
Akrep dizisinde Ferda karakterini canlandıran Evrim Alasya, dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncu özel hayatıyla mercek altına alındı. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya'nın memleketi merak konusu oldu. Peki Evrim Alasya nereli? İşte ünlülerin memleketleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Deniz – İzmit
Alina Boz – Moskova, Rusya
Nilay Deniz – Aydın
Tolga Sarıtaş – Sivas