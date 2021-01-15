Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı!

Akrep dizisinde canlandırdığı Ferda karakteriyle ekrana gelen Evrim Alasya, dikkatleri üzerine çekti. Bu kez çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Evrim Alasya, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada adından söz ettiren Alasya'nın memleketi merak konusu oldu.