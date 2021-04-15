Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çukur, pazartesi akşamı Show Tv'de yayınlanıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı yapım yeni bölümleri ile izleyenleri ekran başına kilitliyor. 4 sezondur yayınlanan dizinin final yapacağı konuşuluyor. İşte, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...