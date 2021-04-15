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Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...
Çukur ne zaman final yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi uzun süredir izleyenlerin severek takip ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Show Tv'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak ve Rıza Kocaoğlu yer alıyor. İşte, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 18:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 18:27
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