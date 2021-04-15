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Haberler Galeri Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...

Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...

Çukur ne zaman final yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi uzun süredir izleyenlerin severek takip ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Show Tv'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak ve Rıza Kocaoğlu yer alıyor. İşte, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 18:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 18:27
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Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...

Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çukur, pazartesi akşamı Show Tv'de yayınlanıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı yapım yeni bölümleri ile izleyenleri ekran başına kilitliyor. 4 sezondur yayınlanan dizinin final yapacağı konuşuluyor. İşte, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde.

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Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...

Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

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Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek.

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Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek.