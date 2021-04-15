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Akıncı geri dönüyor! "Bundan sonra her gece cehennem yaşatacağım"

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölümünde, Fatih kardeşi Beyza'nın intikamını almak için harekete geçer. Öğrendiği gerçekle sarsılan Nergis, babası Nergis'i bulmak zorunda kalır. Şehrin yer altını tamamen ele geçiren Acı Getirenler, Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar. İşte Akıncı'nın 16. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 17:53
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Akıncı geri dönüyor! Bundan sonra her gece cehennem yaşatacağım

Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır.

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Akıncı geri dönüyor! Bundan sonra her gece cehennem yaşatacağım

Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.

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Akıncı geri dönüyor! Bundan sonra her gece cehennem yaşatacağım

Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir.

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Akıncı geri dönüyor! Bundan sonra her gece cehennem yaşatacağım

Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!

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Akıncı geri dönüyor! Bundan sonra her gece cehennem yaşatacağım

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