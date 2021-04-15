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Akıncı geri dönüyor! "Bundan sonra her gece cehennem yaşatacağım"
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölümünde, Fatih kardeşi Beyza'nın intikamını almak için harekete geçer. Öğrendiği gerçekle sarsılan Nergis, babası Nergis'i bulmak zorunda kalır. Şehrin yer altını tamamen ele geçiren Acı Getirenler, Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar. İşte Akıncı'nın 16. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 17:53
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