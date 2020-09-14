Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka ve Alina Boz gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları Netflix tarafından yapılacak son dakika açıklamasını yakındna takip ediyor. Peki, Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...