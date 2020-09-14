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Haberler Galeri Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi?.

Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! Aşk 101 yeni sezon tarihi belli mi?.

Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin hayranları yeni sezonu iple çekiyor. Dizinin başrol oyuncularının koronavirüse yakalanması sonrasında çekimlere ara verilmişti. Peki, Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 23:18 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 23:41
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Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi?
Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi?

Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka ve Alina Boz gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları Netflix tarafından yapılacak son dakika açıklamasını yakındna takip ediyor. Peki, Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi?.
Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi?.

AŞK 101 2. SEZON OLACAK MI?

Aşk 101'in 1. sezon son bölümünde Işık ile Eda buluşmuştu. İki arkadaşın hasret giderdiği sırada kapının çalmasıyla birlikte kimin geldiği merak edilmeye başlandı. Kapının çalmasıyla birlikte 1. sezon sona ermişti. Bu gelişmeler yeni sezonun olacağı sinyallerini verdi.

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Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi?.
Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi?.

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi?.
Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi?.

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.

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Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi?.
Aşk 101 sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! AŞK 101 yeni sezon tarihi belli mi?.

Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.