Çukur dizisindeki ayrılık hayranlarını üzdü! Veda paylaşımı geldi! Şimdi sırada...

"HOŞÇA KALIN, İYİ Kİ ÇUKUR"

Çukur dizisindeki en dramatik vedalardan biri de Yamaç'tan hamile olan Nehir'in ayrılma sahnesinde oldu. Yamaç'a bir mektup bırakarak kaçan Nehir, İstanbul'u terk etti. Nehir rolündeki Hazal Subaşı da diziden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından dizi setindeki bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu "Hoşça kalın. Her şey için çok teşekkürler. İyi ki Çukur" ifadelerini kullandı.