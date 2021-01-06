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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur dizisindeki ayrılık hayranlarını üzdü! Veda paylaşımı geldi! Şimdi sırada... Çukur dizisindeki ayrılık hayranlarını üzdü! Veda paylaşımı geldi! Şimdi sırada...
Çukur dizisindeki ayrılık hayranlarını üzdü! Veda paylaşımı geldi. Show TV dizinin reyting rekortmeni dizisi Çukur, dün akşam 100. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Çukur son bölümde; Nehir, Yamaç'a mektup bırakarak İstanbul'u terk etti. Böylelikle karaktere hayat veren Hazal Subaşı diziye veda etmiş oldu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 00:01
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, Pazartesi akşamı yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Son bölümde; Yamaç'ın başkasına aşık olduğunu kaldıramayan Nehir, mektup bırakarak İstanbul'u terk ediyor. Böylelikle güzel oyuncu Hazal Subaşı diziye veda etmiş oldu. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından Subaşı'nın hayranları ayrılığın sebebini sorgulamaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "HOŞÇA KALIN, İYİ Kİ ÇUKUR"
Çukur dizisindeki en dramatik vedalardan biri de Yamaç'tan hamile olan Nehir'in ayrılma sahnesinde oldu. Yamaç'a bir mektup bırakarak kaçan Nehir, İstanbul'u terk etti. Nehir rolündeki Hazal Subaşı da diziden ayrıldı.
Sosyal medya hesabından dizi setindeki bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu "Hoşça kalın. Her şey için çok teşekkürler. İyi ki Çukur" ifadelerini kullandı.
Show TV'de dün akşam yeni bölümü ekrana gelen Çukur dizisinde ilginç gelişmeler yaşandı. Yamaç'ın yine ipleri eline aldığı bölümde bazı ayrılıklar yaşandı ama bir gidiş vardı ki izleyenleri ikiye böldü adeta! Yamaç'tan hamile olan Nehir, Medet'i oyuna getirip evden kaçtı. Yamaç'a bıraktığı mektupta oğlu için gitmek zorunda kaldığını yazdı.
Bu arada Efsun'dan vazgeçemeyen Yamaç ise Nehir'in gitmesiyle hem şaşırdı hem de şaşırttı! Yamaç'ın Nehir'in peşine düşmemesini, çocuğunun ve Nehir'in hayatını kurtarmak, onu beladan uzak tutmak için olduğu görüşünde izleyici.
Ancak Efsun'un hamile olmasıyla birlikte Çukur'u izleyenler ikiye bölünmüştü. Efsun'u Yamaç'a yakıştırmayan, Nehir'i zor bir duruma sokan Yamaç için şimdi sosyal medyada izleyenleri iki farklı yoruma yönelten bir durum oluştu.