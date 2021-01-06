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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kendisinden de ünlü çıktı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kendisinden de ünlü çıktı!

Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat oyunculuğu ve güzelliğiyle milyonları dikkatini çekiyor. Hâl böyle olunca hayranları ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatına ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşinin kim olduğunu öğrenenlerse oldukça şaşırıyor.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 05:14 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 05:18
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kendisinden de ünlü çıktı!

Kuruluş Osman dizisiyle büyük beğeni toplayan Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşini duyan herkes şaşırıyor. İşte başta Zeynep Tuğçe Bayat olmak üzere ünlü isimler ve eşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kendisinden de ünlü çıktı!

ÖZGE ÖZDER

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kendisinden de ünlü çıktı!

ÖZGE ÖZDER VE EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kendisinden de ünlü çıktı!

ENGİN HEPİLERİ

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kendisinden de ünlü çıktı!