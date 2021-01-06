Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kendisinden de ünlü çıktı!

Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat oyunculuğu ve güzelliğiyle milyonları dikkatini çekiyor. Hâl böyle olunca hayranları ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatına ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşinin kim olduğunu öğrenenlerse oldukça şaşırıyor.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 05:14 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 05:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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