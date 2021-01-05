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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Başkadır hayranlarına müjde: İlk sinyal! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı mı? Bir Başkadır hayranlarına müjde: İlk sinyal! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dijital dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in başarılı yapımı Bir Başkadır için geri sayım başladı. Bir Başladır'ın yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Fatih Artman ve Öykü Karayel'in yer aldığı Bir Başkadır dizisi, ilk sezonu ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.01.2021 23:20
Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Bir Başkadır yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öykü Karayel ve Fatih Artman'ın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi hayranları tarafından sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen'in üstlendiği dizinin kurgusu Ali Aga'ya ait. 8 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.
Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.
BİR BAŞKADIR KONUSU NEDİR?
Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.
BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.