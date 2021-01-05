Bir Başkadır hayranlarına müjde: İlk sinyal! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dijital dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in başarılı yapımı Bir Başkadır için geri sayım başladı. Bir Başladır'ın yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Fatih Artman ve Öykü Karayel'in yer aldığı Bir Başkadır dizisi, ilk sezonu ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı mı?