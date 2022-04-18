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Hakim dizisinin Cevdet'i Uğur Yücel'in eşi de kendisi kadar ünlü!

Hakim dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerden tam puan aldı. Dizi kadar oyuncuların da gündemden düşmediği Hakim'de Cevdet karakterine hayat veren Uğur Yücel'in de özel hayatı merak edilir oldu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan usta oyuncunun eşi de en az kendisi kadar ünlü. Peki Uğur Yücel aslen nereli? Uğur Yücel kiminle evli? Uğur Yücel kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.04.2022 19:47
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Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel’in eşi de kendisi kadar ünlü!

Hakim'de canlandırdığı Cevdet karakteriyle kendisine hayran bırakan Uğur Yücel, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel’in eşi de kendisi kadar ünlü!

İşte başta Uğur Yücel olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel’in eşi de kendisi kadar ünlü!

BİLAL YİĞİT KOÇAK

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Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel’in eşi de kendisi kadar ünlü!

BİLAL YİĞİT KOÇAK'IN SEVGİLİSİ BERFE SANCAK

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Hakim dizisinin Cevdet’i Uğur Yücel’in eşi de kendisi kadar ünlü!