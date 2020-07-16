Coşkun Sabah'ın kızı sosyal medyayı salladı! 23 yaşındaki Roza Sabah ilgi odağı oldu

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Roza Sabah sosyal medyada ilgi odağı oldu. Coşkun Sabah, kızının yurt dışında okuduğunu belirtmesi üzerine merak edilen 23 yaşındaki kızı Roza Sabah düzgün fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının markajına takılan Roza Sabah iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettireceğe benziyor. İşte Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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